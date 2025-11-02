نسبة امتلاء طائرات الملكية الأردنية تتجاوز 81% منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، الأحد، أن الملكية الأردنية حققت أرباحاً مميزة خلال الأشهر التسعة الماضية، وصلت إلى 32 مليون دينار.

وأضاف المجالي أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والنهوض بالشركة بفضل الجهود المستمرة في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي وضبط التكاليف في مختلف المجالات.

وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أن الشركة حققت أرباحاً صافية بقيمة 32 مليون دينار، تتضمن أرباحاً رأسمالية غير متكررة بقيمة 9.6 مليون دينار، مقابل صافي خسارة بلغت 1.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024. فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11%، لتصل إلى 629 مليون دينار مقارنة بـ566 مليون دينار لفترة المقارنة.

وقال المجالي، إن نسبة إشغال طائرات الملكية تجاوزت 81% منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول ، مضيفاً أن هذه النتائج المتقدمة جاءت بعد سنوات من النتائج المتواضعة.

وأشار المجالي إلى الجهد المبذول في تجديد أسطول الملكية، حيث يوجد 19 طائرة حديثة عمرها أقل من عام، مضيفاً أن نصف الأسطول حالياً يتكوّن من طائرات حديثة، ومع نهاية العام وبداية العام المقبل ستُستبدل الطائرات القديمة بأخرى جديدة.

وبيّن المجالي أن كُلفة صيانة الطائرات الجديدة أقل، وكذلك استهلاك الوقود، حيث تصل نسبة التوفير في الوقود إلى ما بين 15% و20% مقارنة بالطائرات القديمة.

كما تحدث المجالي عن توافر وسائل ترفيه متقدمة في الطائرات الجديدة، مثل الإنترنت وغيرها.