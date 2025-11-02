بنك القاهرة عمان
‏الجرائم الإلكترونية : لا تدخلوا لروابط مجهولة تحت أيّ ظرف كان

2 نوفمبر 2025
‏الجرائم الإلكترونية : لا تدخلوا لروابط مجهولة تحت أيّ ظرف كان

وطنا اليوم:جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتكررة بضرورة عدم الدخول إلى روابط مجهولة أو إرسال بيانات أو رموز من خلالها.
وأكّدت الوحدة في بيان لها، أنه ما زالت ترد شكاوى حول الوقوع ضحية للاحتيال أو سرقة الحسابات؛ إثر التفاعل مع روابط مجهولة ترد عبر الهواتف تدّعي ربح الجوائز أو تقديم مساعدات أو ربح قسائم شراء وغيرها من الإيهامات بالربح.
وأهابت الوحدة بضرورة عدم الدخول لأيّ روابط مجهولة أو التفاعل معها وإرسال بيانات من خلالها؛ تجنّبا للتعرّض للاحتيال أو سرقة الحسابات الشخصية أو المحافظ المالية.


