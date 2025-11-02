بنك القاهرة عمان
تزامناً مع الزيارة الملكية للكرك العيسوي يفتتح مصنع الزي للألبسة الجاهزة بالموجب ومدرسة الربة الثانوية للبنين

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم – تزامناً مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة الكرك، افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، مشروعين من مشاريع المبادرات الملكية في محافظة الكرك، واللذين نفذا بتوجيهات ملكية سامية.

ففي منطقة الموجب بلواء القصر، افتتح العيسوي مصنع الموجب للألبسة التابع لشركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة، الذي أنشئ ضمن المبادرة الملكية للفروع والوحدات الإنتاجية.
وجال العيسوي، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ومحافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف ومدير عام شركة الزي لصناعة الألبسة الجاهزة عبد الرحمن بني هاني، ورئيس لجنة بلدية طلال الجديدة المهندس رائد الخطاطبة، في مرافق المصنع.

واستمع العيسوي، خلال الجولة إلى إيجاز قدمه بني هاني، حول المصنع الذي يحتوي على خطي إنتاج مجهزين بـ 126 ماكينة بطاقة إنتاجية تصل حاليا إلى (500) قطعة يوميا، والتي سترتفع إلى (1000) قطعة يوميا بعد إضافة خط إنتاج ثالث.
من جهته، بين بني هاني، أن عدد العاملين في المصنع حاليا يبلغ 95 عاملا وعاملة من أبناء المنطقة والقرى المجاورة وجميعهم أردنيون وسيرتفع العدد ليصل الى 220 فرصة عمل خلال السنة الأولى بعد ان يتم تشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية.
بدورهن، أعربت عاملات في المصنع عن بالغ اعتزازهن وامتنانهن لجلالة الملك، لما وفرته المبادرة الملكية من فرص عمل مكنتهن من الإسهام في تحسين أوضاع أسرهن المعيشية وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.
وفي منطقة الربة، بلواء القصر، افتتح العيسوي، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة ومحافظ الكرك، مدرسة الربة الثانوية للبنين التي جاء تنفيذها بتوجيهات ملكية سامية.

وجال العيسوي في مرافق المدرسة، البالغة مساحتها 2500 متر مربع، وتشكل صرحا تعليميا متكاملا يوفر لـ 460 طالبا بيئة تعليمية نموذجية، وعدة مرافق للنشاطات اللامنهجية، حيث تحتوي على 16 قاعة تدريسية واسعة ومختبرات علمية وحاسوبية ومسرحا حديثا وملعبا خماسيا ومكتبة وساحات خارجية وتم تصميمها وتنفيذها وفق أحدث المعايير والمواصفات المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، لتشكل بيئة تربوية وتعليمية نموذجية تتيح للطلبة تلقي تعليمهم المدرسي في بيئة نموذجية مجهزة ومناسبة.
وعبر طلبة مدرسة الربة الثانوية للبنين عن شكرهم واعتزازهم الكبير بالمكرمة الملكية التي أثمرت عن بناء صرح تعليمي حديث يواكب احتياجات العملية التعليمية ويوفر بيئة دراسية مريحة ومحفزه.

وأكد العيسوي، أن افتتاح هذين المشروعين اليوم، تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمحافظة، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار المبادرات الملكية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن مشاريع المبادرات الملكية تغطي العديد من القطاعات، إذ تشمل التعليم والصحة والمساكن والتمكين الاقتصادي وغيرها، يتم تنفيذها ضمن نهج تكاملي مع برامج وخطط الحكومة.
وبين أن مصنع الألبسة يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات المنطقة، فيما توفر مدرسة الربة بيئة تعليمية متكاملة للطلبة، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد النهج الملكي الراسخ الذي يضع الإنسان الأردني في صميم الأولويات، ويكرس قيم العدالة والشمول وتكافؤ الفرص.


