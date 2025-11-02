الملك يوجه الحكومة لإنشاء مشروع تلفريك في الكرك

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ مشاريعها بمحافظة الكرك ومتابعة إنجازها، وإدامة التواصل مع المواطنين.

ولفت جلالته لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات الكرك في مدينة الأمير فيصل الرياضية في المحافظة، الأحد، إلى أن “التخطيط الجيد دائما مطلوب، لكن الأهم هو التنفيذ على الأرض”.

وأوعز جلالة الملك للحكومة بالعمل على تطوير مشاريع سياحية تعود بالفائدة على المجتمع المحلي، وتوفر فرص عمل للشباب، وتعزز النشاط الاقتصادي.

ووجه جلالته الحكومة لإنشاء مشروع تلفريك في الكرك، لتعزيز النشاط السياحي، وإثراء تجارب زوار المواقع الأثرية.

وتناول جلالة الملك في حديثه جولاته الدولية خلال الفترة الماضية، قائلا، إنها ركزت على حماية مصالح الأردن والدفاع عن قضايا الأمة.

وأشار جلالته إلى زيارات العمل الخارجية ومتاعبها، مؤكدا أن التواصل مهم بسبب تحديات الإقليم، فضلا عن دوره في فتح فرص اقتصادية للمملكة، ومضيفا أن “صوت الأردن دائما مسموع”.

وشدد جلالة الملك خلال اللقاء على أن “الأردن القوي هو القادر على مواجهة أي خطر، وبهمتكم” يسير للأمام.

وبالحديث عن القضية الفلسطينية، شدد جلالته على موقف المملكة الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن الأردن لم يوفر أي جهد لدعم الأهل في غزة والضفة الغربية.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن نهج الحكومة ارتكز على العمل الميداني إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عقد أولى جلساته في الكرك قبل عام تقريبا، وتم التوافق خلالها مع ممثلي الهيئات المنتخبة على الرؤية التنموية للمحافظة، والمشاريع والبرامج والأولويات في كل قطاع للعام الحالي والأعوام المقبلة وهي تخضع للمتابعة المستمرة لضمان تنفيذها.

وبناء على توجيهات جلالة الملك فيما يخص مشروع تلفريك الكرك، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة ستستكمل الدراسات المرتبطة بالمشروع للبدء بالتنفيذ في القريب العاجل، ليكون رافعة مهمة للسياحة في المحافظة، فضلا عن دوره بربط قلعة الكرك بمسارات تنموية أوسع تخدم المجتمع المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أنهت أعمال تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري ليساهم في إثراء وتعزيز قطاع السياحة بالكرك، إذ تم ربطه بالمسارات السياحية ضمن مشروع متكامل لتطوير القلاع والقصور الصحراوية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على عدة مشاريع في الكرك، في قطاعات حيوية بالإضافة إلى السياحة، مثل الصناعة والزراعة والصحة والنقل والتعليم.