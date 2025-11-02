عودة الرحلات الجوية العارضة من بولندا إلى العقبة الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، رمزي عرفات، الأحد، عن عودة الرحلات الجوية العارضة من جمهورية بولندا مباشرة إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حيث ستُدشَّن الرحلة الأولى التي ستحط في المطار يوم الثلاثاء المقبل.

ويُعدّ وصول هذه الرحلة افتتاحاً للموسم السياحي الشتوي في العقبة، بواقع رحلة أسبوعية، عبر جسر سياحي جوي، وذلك بعد انقطاع دام عامين ونصف.

وقال عرفات إن هذا النجاح جاء ترجمةً للجهود والدعم الكبير الذي وفرته الجهات المعنية، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لاستقطاب السياح البولنديين ومن مختلف الوجهات السياحية في العالم لزيارة المثلث السياحي الذهبي والبحر الميت.

وأكد عرفات أن العقبة ترحب بزوارها وزوار الوطن من الدول والوجهات السياحية العربية والعالمية كافة، مؤكدا جاهزية مطار الملك الحسين التامة، بالتنسيق مع الشركاء ومزودي الخدمات وفي مقدمتهم وحدة الأمن والحماية والجوازات وبقية الأجهزة الأمنية والمدنية، لتقدم التسهيلات القصوى وفقا للممارسات العالمية التي تقدم في أفضل المطارات.

كما أكد أن شركة العقبة للمطار، وبتوجيه من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودعم من شركة تطوير العقبة المالك للأصول التشغيلية في المطار، تحرص على تقديم مستوى ضيافة رفيع وخاص لجميع مستخدمي المطار لا سيما السياح منهم، لإبراز وجه بلدنا المضياف المشرق والتأكيد أن الضيافة الأردنية أصيلة ومتجذرة.