بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عودة الرحلات الجوية العارضة من بولندا إلى العقبة الثلاثاء

2 نوفمبر 2025
عودة الرحلات الجوية العارضة من بولندا إلى العقبة الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات، مدير مطار الملك الحسين الدولي، رمزي عرفات، الأحد، عن عودة الرحلات الجوية العارضة من جمهورية بولندا مباشرة إلى مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حيث ستُدشَّن الرحلة الأولى التي ستحط في المطار يوم الثلاثاء المقبل.
ويُعدّ وصول هذه الرحلة افتتاحاً للموسم السياحي الشتوي في العقبة، بواقع رحلة أسبوعية، عبر جسر سياحي جوي، وذلك بعد انقطاع دام عامين ونصف.
وقال عرفات إن هذا النجاح جاء ترجمةً للجهود والدعم الكبير الذي وفرته الجهات المعنية، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لاستقطاب السياح البولنديين ومن مختلف الوجهات السياحية في العالم لزيارة المثلث السياحي الذهبي والبحر الميت.
وأكد عرفات أن العقبة ترحب بزوارها وزوار الوطن من الدول والوجهات السياحية العربية والعالمية كافة، مؤكدا جاهزية مطار الملك الحسين التامة، بالتنسيق مع الشركاء ومزودي الخدمات وفي مقدمتهم وحدة الأمن والحماية والجوازات وبقية الأجهزة الأمنية والمدنية، لتقدم التسهيلات القصوى وفقا للممارسات العالمية التي تقدم في أفضل المطارات.
كما أكد أن شركة العقبة للمطار، وبتوجيه من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودعم من شركة تطوير العقبة المالك للأصول التشغيلية في المطار، تحرص على تقديم مستوى ضيافة رفيع وخاص لجميع مستخدمي المطار لا سيما السياح منهم، لإبراز وجه بلدنا المضياف المشرق والتأكيد أن الضيافة الأردنية أصيلة ومتجذرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:21

الهلال الأحمر : رفح معزولة تماما عن المساعدات وتواجه مجاعة متفاقمة

12:06

السير: التدقيق على 153 ألف مركبة منذ بداية حملة الشتاء

12:02

الأردن يشارك بقمة السياحة العربية 2025 في لندن

11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان