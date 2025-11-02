رئيس النواب يؤكد دعم المجلس لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي في مكتبه اليوم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين.

وأكد القاضي دعم المجلس الكامل لديوان المحاسبة لتمكينه من القيام بمهامه الرقابية بالشكل الأمثل، من خلال تعزيز استقلاليته وتحديث التشريعات الناظمة لعمله وعلى رأسها قانون الديوان، بما يسهم في ترسيخ ممارسات المساءلة.

وأكد القاضي الحرص على تعزيز آليات تسهيل المتابعة بين المجلس والديوان، لتمكين المجلس من أداء دوره الرقابي وفقاً لما نص عليه الدستور.

من جهته، هنأ الحمادين رئيس مجلس النواب بثقة أعضاء المجلس، مؤكداً إيلاء استفسارات وملاحظات ومقترحات السادة النواب الأولوية القصوى.

ولفت الحمادين إلى أهمية زيارات النواب ممثلة باللجان والكتل النيابية إلى الديوان للاطلاع على خطط التطوير والتحديث التي يعتمدها ديوان المحاسبة في سياق تنفيذ رؤى جلالة الملك في مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، ضمن الخطة الاستراتيجية المعدة للأعوام (2024-2027).

كما أكد أن الديوان يتابع باستمرار مطالب وملاحظات النواب، وخاصة ما يتعلق بالعمل الرقابي وشكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 سيتم تسليمه وفق الاستحقاق الدستوري نهاية الشهر الحالي وبالتوقيت الملائم لجدول أعمال مجلس النواب