مذكرة تعاون بين تجارة عمان ومجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمان ومجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، اليوم الأحد، مذكرة تعاون مشترك لغايات تعزيز أطر التعاون والشراكة بين سيدات الأعمال في البلدين الشقيقين.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، ورئيسة مجلس ادارة المجلس الدكتورة أمل الهدابي على تعاون الجانبين وبذل الجهود المشتركة لتحقيق نتائج إيجابية بمجال تبادل المعلومات وفرص الاستثمار والمشاريع المستقبلية.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، سيتم بموجب مذكرة التعاون تبادل التقارير والدراسات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وإعداد دراسات مشتركة بالتوافق، تبادل الدعوات بين الجانبين للمشاركة في برامج زيارات الوفود ذات الاهتمام المشترك، واقتراح الوسائل المناسبة لتذليل أي تحديات تواجه مبادلات البلدين التجارية.

وتنص المذكرة على تبادل الدعوات بين الطرفين للمشاركة في برامج زيارات الوفود ذات الاهتمام المشترك، اقتراح الوسائل المناسبة لتذليل أي معوقات أمام دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن، تطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الوعي الاقتصادي والتجاري بين العضوات.

كما نصت على التعاون في تنفيذ حملات تثقيفية وبرامج وأنشطة ومعارض لدعم العضوات، تبادل الدعوات للمشاركة في الفعاليات والنشاطات التي يتم تنظيمها والتي تعتبر ذات إهتمام مشترك، دعم المهارات الإبداعية والابتكار من خلال الشراكة المؤسسية، الترويج لفعاليات ومبادرات الجانبين بمختلف الوسائل.

وأكد الحاج توفيق أهمية التعاون النوعي بين سيدات الأعمال في الأردن والإمارات، مشيرا إلى أن المذكرة تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل الشراكة وتقديم مبادرات تخدم المرأة في القطاع التجاري والخدمي.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الطرفين سيساهم في تبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار المشترك، كما يعكس قوة العلاقات الأردنية الإماراتية وحرص الطرفين على دعم ريادة الأعمال للنساء.

واكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التعاون المستدام بين الأردن والإمارات في مجال ريادة الأعمال، لافتا الى أهمية الحملات التثقيفية والبرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها لتعزيز الوعي الاقتصادي والتجاري لدى النساء في البلدين.

وشدد الحاج توفيق في هذا السياق على ضرورة العمل المشترك لتنظيم لقاءات قطاعية ومنتديات أعمال مستقبلية تجمع سيدات ورجال الأعمال من البلدين، بهدف بحث فرص التعاون في القطاعات الواعدة وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين، لافتا الى أن هذه اللقاءات ستسهم في توسيع آفاق الشراكة وتطوير مشاريع ريادية مشتركة تسهم في دعم الاقتصادين الأردني والإماراتي، وترسخ التكامل الاقتصادي بينهما.

من جهتها، عبّرت الدكتورة الهدابي عن اعتزازها بعمق العلاقات الأردنية الإماراتية، وأهمية توحيد الجهود لتعزيز دور المرأة العربية في المشهد الاقتصادي، مشددة على أن المجلس يسعى إلى بناء جسور مستدامة للتعاون الإقليمي في مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة الهدابي أن توحيد الجهود بين الطرفين يهدف إلى بناء جسور مستدامة للتعاون الإقليمي في مجال ريادة الأعمال، مبينة أن المذكرة توفر منصة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات بين عضوات المجلس والغرفة، وتشجيعهن على المشاركة في برامج مشتركة وفعاليات تدعم تطوير مهاراتهن.

وكشفت الدكتورة الهدابي عن نية المجلس عقد مؤتمر حول “الذكاء الاصطناعي والمرأة وريادة الأعمال” في عمّان خلال نيسان المقبل، بالتعاون مع جهات أردنية معنية، ليكون الأول من نوعه في الأردن، مشيرة الى أن المجلس يخطط لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر في الإمارات بشكل دوري، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأضافت الدكتورة الهدابي أن المجلس يعتزم تأسيس مجلس استشاري فخري يضم شخصيات بارزة من رجال الأعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين، بهدف تعزيز التواصل وتوحيد الجهود لدعم المبادرات الاقتصادية المشتركة وتمكين المرأة في بيئة الأعمال العربية.

وحضر توقيع مذكرة التعاون عضو مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغيّر، وعن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، اسيل حجاوي ، سوزان المعايطه، الدكتوره انعام عوده ، الدكتوره سهيله النعيمي، وعن مجلس سيدات اعمال غرفة تجارة عمان ناديا دجاني وخلود دخقان ومدير عام الغرفة غالب حجازي.

يُشار إلى أن عدد المؤسسات الفردية المسجلة في غرفة تجارة عمان والمملوكة للسيدات بلغ 3,298 مؤسسة، في حين بلغ عدد السيدات الشريكات في المؤسسات والشركات 10,806 شريكة.