14 شركة غذائية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

وطنا اليوم:تنظم جمعية المصدرين الأردنيين مشاركة 14 شركة محلية متخصصة بالصناعات الغذائية، في “معرض الخليج الصناعي 2025” الذي سيفتتح الثلاثاء المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحسب بيان الجمعية اليوم الأحد، تأتي المشاركة الأردنية بالمعرض الذي يستمر 3 أيام، بهدف الترويج لمنتجات الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتصدير والتعاون التجاري مع مختلف الدول.

وتعد هذه المشاركة العاشرة على التوالي للجمعية في المعرض الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الصناعية في المنطقة، كونه يجمع نخبة من الشركات العالمية في مجالات الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، ويشكل منصة مثالية للتواصل واستكشاف فرص الشراكة والتوسع التجاري.

ويضم الجناح الأردني الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 337 مترا مربعا قسمين رئيسيين: التعبئة والتغليف، والمضافات الغذائية حيث تم تصميمه ليعكس هوية الصناعة الأردنية وجودتها العالية، وليوفر بيئة متميزة لعرض المنتجات والتواصل مع الزوار والمشترين.

وقال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الجمعية في معرض الخليج الصناعي الذي يعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف على مستوى المنطقة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لدعم الشركات الأردنية وتمكينها من الوصول الى أسواق جديدة غير تقليدية.

وبين أن الجمعية تحرص منذ أعوام على تنظيم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية الكبرى، لما تشكله من نافذة مهمة لتعزيز الصادرات الوطنية وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العالمية، لافتا إلى أن المشاركة بالمعرض تمثل فرصة حقيقية للتعريف بجودة منتجات الصناعة وتنافسيتها.

وأوضح أن المشاركة العاشرة على التوالي في المعرض، تعكس مدى التزام الجمعية بدعم قطاع الصناعات الغذائية وتطوير قدرات الشركات الأردنية المصدرة على مواجهة التحديات ودخول أسواق جديدة.

كما بين أن الجناح الأردني هذا العام يضم شركات رائدة في مجال الصناعات الغذائية والتعبئة والمضافات، تبرز مستوى التطور الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية من حيث الجودة والابتكار.

وأكد العين الخضري، أن الجمعية ستواصل العمل على تفعيل دورها في تعزيز الصادرات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤى التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة، أن المشاركة الأردنية في المعرض تأتي تتويجا لجهود الجمعية المستمرة والتي تبذلها في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من الوجود الفاعل في المعارض المتخصصة على المستوى الاقليمي والعالمي.

وقال إن المشاركة في هذا المعرض تتيح للشركات الاردنية فرصة مباشرة للتفاعل مع الأسواق الخليجية والعربية وعرض منتجاتها أمام أهم المستوردين والموزعين في المنطقة.

وأضاف إن الجمعية تولي اهتماما خاصا بقطاع الصناعات الغذائية، لما يتمتع به من فرص واعدة للنمو والتوسع، مشيرا إلى أن المنتجات الأردنية أصبحت تحظى بسمعة متميزة في الأسواق الخارجية بفضل جودتها العالية والتزامها بالمعايير الدولية.

وأكد أن الجمعية ستعمل على تسهيل تواصل الشركات الأردنية مع العملاء الدوليين وتنظيم لقاءات عمل خلال المعرض، لتعزيز فرص التصدير وتوقيع العقود التجارية.

وأشار إلى أن الجمعية ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة الصادرات الأردنية الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، من خلال برامج تدريبية وتسهيلات تسويقية ومشاركات منتقاة في المعارض الدولية.

وبين أن وجود الأردن في هذا الحدث المهم يعكس ثقة الجمعية في قدرة المنتج الاردني على المنافسة العالمية ويمثل رسالة فخر بالصناعة الوطنية وإنجازاتها.

وأكد أبو رحمة، أن الجمعية ستواصل جهودها لرفع مكانة الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية من خلال تنظيم المشاركات في المعارض الدولية وتقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين الأردنيين، انسجاما مع رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.