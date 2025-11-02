المومني: الإعلام العربي مطالب بإبراز حضارته وقصص نجاحه وتعزيز قيم الحوار والسلام 

وطنا اليوم _

قال وزير الاتّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني إن منطقتنا العربية بحاجة إلى إعلام يروي قصص النجاح وعمق الحضارة والتنوع والمساهمة العربية في بناء الإرث الإنساني.

وأضاف المومني، خلال حفل اختُتام فعاليات مشروع زمالة الصحافة للحوار لعام 2025، أن مشروع “صحافة الحوار” نموذج يحتذى به في الاستثمار بالوعي، وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.

وأكد المومني، في الحفل الذي نظمه مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات”كايسيد” ومركز الحياة “راصد”، أن الحوار حول أي موضوع خاصة حول الإعلام يجسد دور الإعلام في تعزيز قيم التفاهم وبناء السلام.

كما أكد المومني أنه فخور برؤية جيل عربي من الإعلاميين يؤمن بأن الحوار هو الطريق الأمثل نحو التقدم والسلام متسلحين بالمعرفة والثقة بماضيهم ومستقبلهم.

من جهته، عبّر مدير عام مركز الحياة “راصد”، الدكتور عامر بني عامر، عن فخره بالشراكة الممتدة منذ أكثر من 10 سنوات مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد).

وأكد بني عامر أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متميزًا في العمل المشترك القائم على نشر ثقافة الحوار والتفاهم وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأشار بني عامر إلى أن الأردن كان على الدوام نموذجًا في جعل الحوار أولوية وطنية ومنهجًا للحياة العامة، يقوم على احترام التنوع والتعددية، وترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والتعايش.

وأضاف بني عامر أن برامج كايسيد وراصد تسعى إلى تمكين الإعلاميين ليكونوا دعاة سلام وصوتًا للعقل والحكمة، مؤكدًا أن “الحوار ليس رفاهية فكرية، بل ضرورة وطنية وأداة لبناء مجتمعات أكثر تماسكًا وعدالة”.

وقال مدير برنامج المنطقة العربية في مركز كايسيد، وسيم حداد، إن المشروع وازن بين حرية التعبير ومسؤولية الكلمة، وأن الإعلام ليس فقط ناقلا للأحداث بل صانعا للوعي ومؤثرا في بناء الثقة والعيش المشترك، وعليه فإن الإعلام شريك استراتيجي بكل ما نقوم به من برامج في المنطقة العربية والعالم.

وفي نهاية الحفل، وزع الوزير المومني الشهادات على الخريجين، وشهد الحفل الختامي حضورًا واسعًا ضم عددًا من أصحاب السعادة النواب والأعيان، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية، وعددًا من الخبراء والناشطين في مجالات الإعلام والحوار والتماسك المجتمعي.