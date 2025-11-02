لماذا الإهتمام الإعلامي في افتتاح المتحف المصري الكبير

وطنا اليوم:في حدث تاريخي شهده العالم، افتتحت مصر، مساء امس السبت، “المتحف المصري الكبير” (GEM) في حفل أسطوري مهيب أقيم عند سفح أهرامات الجيزة.

وشهد الحفل حضورا عالميا رفيع المستوى، ضم ملوكا ورؤساء دول وقادة من مختلف أنحاء العالم، وسط تغطية إعلامية دولية غير مسبوقة، نظرا للقيمة الأثرية الهائلة والكنوز الفريدة التي يضمها هذا الصرح الحضاري.

رسالة ترحيب.. وحضور مهيب.. وكنوز لا مثيل لها

قبيل ساعات من انطلاق الحفل، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضيوف مصر عبر تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.

كتب الرئيس السيسي في منشور له عبر اكس: “من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة”.

حضور عالمي يعكس أهمية الحدث

يعد هذا الافتتاح تجمعا دبلوماسيا وثقافيا هو الأضخم من نوعه.

ويشارك في الحفل ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء، إلى جانب رؤساء دول ورؤساء حكومات من أكثر من 79 دولة من مختلف القارات، بالإضافة إلى رؤساء كبرى المنظمات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو وجامعة الدول العربية، مما يعكس الاهتمام العالمي البالغ بهذا الإنجاز الثقافي.

لماذا هذا الاهتمام؟

يتركز الاهتمام الإعلامي العالمي غير المسبوق على ما يحتويه المتحف، الذي يوصف بأنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وأحد أضخم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ويرجح عدد من الخبراء أن هذا الصرح العملاق، لن يكون مجرد إضافة جديدة لقائمة المتاحف، بل إنه سيدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، متفوقا على متاحف عريقة مثل “اللوفر” في باريس، وذلك بفضل مساحته الهائلة والعدد غير المسبوق للقطع الأثرية المعروضة فيه.

الموقع والمساحة

يقع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة على هضبة الجيزة، وعلى بُعد نحو كيلومترين فقط من منطقة الأهرامات، ما يجعله قريبا جدا من أهم مواقع التراث العالمي ويتيح للزوار زيارة المتحف والأهرامات في يوم واحد.

يتمركز المتحف عند بداية طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، في موقع إستراتيجي يطل مباشرة على هضبة الأهرامات، ويمتد على مساحة تصل إلى 500 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى الرئيسي أكثر من 300 ألف متر مربع، وهو بذلك أحد أكبر المتاحف في العالم المخصصة لحضارة واحدة (الحضارة المصرية القديمة).

التاريخ

بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير عام 1992، وخصصت له حينئذ مساحة تبلغ 117 فدانا (491 ألفا و400 متر مربع) بالقرب من أهرام الجيزة.

وفي عام 2002، وُضع حجر الأساس لمشروع المتحف في موقع يطل على أهرامات الجيزة، وأعلنت الدولة المصرية، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو) والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، عن مسابقة معمارية دولية لأفضل تصميم للمتحف.

تفوق بالأرقام: 100 ألف قطعة معروضة

يكمن جوهر تفوق المتحف المصري الكبير في الأرقام التي يقدمها، والتي تضعه في منافسة مباشرة مع أكبر متاحف العالم.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الأثري إسماعيل عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المتحف المصري الكبير يضم حاليا كنزا أثريا يقدر بنحو 105 آلاف قطعة أثرية ، تنتمي بشكل أساسي إلى العصر الفرعوني وعصور أخرى مرت بها مصر.

وشدد عبد اللطيف على أن هذا الرقم يعد “الأكبر على مستوى العالم حاليا” ، ويضعه في منافسة مباشرة مع أقدم المتاحف العالمية.

مقارنة حاسمة مع “اللوفر”

لوضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح، عقد “عبد اللطيف” مقارنة مباشرة مع متحف اللوفر الشهير في فرنسا.

وأوضح الخبير الأثري أنه على الرغم من أن “اللوفر” يضم مخزونا هائلا يصل إلى 380 ألف قطعة فنية وأثرية، إلا أن المعروض منها للجمهور لا يتجاوز 38 ألف قطعة.

وهنا يكمن التفوق المصري، حيث إن “المتحف المصري الكبير سيعرض ما يصل إلى 100 ألف قطعة”. هذا الرقم الهائل من القطع المعروضة (نحو ثلاثة أضعاف ما يعرضه اللوفر) هو ما يمنح المتحف المصري الأفضلية في سباق الأرقام القياسية.

مساحة عملاقة وتنوع فريد

لا يقتصر التفوق على عدد القطع، بل يمتد إلى المساحة. تبلغ مساحة المتحف المصري الكبير نحو 490 ألف متر مربع. وبالمقارنة، فإن متحف اللوفر في باريس “يغطي نصف المساحة”، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 210 ألف متر مربع فقط.

هذه المساحة العملاقة تتيح للمتحف المصري تقديم “تنوع كبير” في المعروضات، ليقدم للزائر رحلة متكاملة عبر الزمن. وأشار عبد اللطيف إلى أن القطع الأثرية داخله “تمتد من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور الفرعونية المختلفة، وصولا إلى نهاية الحكم الروماني لمصر”.

5 ملايين سائح سنويا.. ودخول “غينيس” مضمون

يرى الخبراء أن دخول المتحف المصري الكبير موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية هو أمر شبه مؤكد، وقد لا يقتصر على رقم قياسي واحد.

وقال خبير المصريات بوزارة السياحة والآثار، الدكتور أحمد عبد الحميد، إن دخول المتحف الموسوعة “يعد أمرا مضمونا”. وأوضح أنه “إذا لم يكن ذلك بسبب العدد الإجمالي للمعروضات، الذي ينافس أي متاحف أخرى، فسيكون بسبب القطع الخاصة” التي ينفرد بها المتحف.

ويتوقع الخبراء أن يتم تسجيل المتحف في “غينيس” خلال الأشهر الأولى من افتتاحه ، مع إمكانية تسجيل “عدد من الأرقام القياسية الأخرى داخله، كل على حدة”، بفضل “الحالة الفريدة التي سيكون عليها من التقدم والعراقة معا”.

وعلى الصعيد السياحي، توقع الخبير والمستشار الفني بوزارة السياحة والآثار، الدكتور محمود أحمد حسن، أن المتحف “سيجذب أعدادا ضخمة من السياح”.

وقال “حسن” في حديث خاص لـ “سكاي نيوز عربية”، إنه “من المتوقع أن يجذب المتحف وحده نحو 5 ملايين سائح سنويا”.

ويعد هذا الرقم تحولا جذريا، حيث أوضح “حسن” أنه “يعادل العدد الذي يزور مصر سنويا لزيارة متاحفها مجتمعة”. وهذا يعني أن العدد الإجمالي لزوار الآثار المصرية قد يتضاعف ليصل إلى “نحو 10 ملايين سائح سنويا يزورون آثار الفراعنة” ، بفضل القوة الجاذبة لهذا الصرح الجديد.