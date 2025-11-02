بنك القاهرة عمان
ميادة شريم تقود ملتقى الميثاقيات نحو ترسيخ تمكين المرأة الحزبية في الأردن

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:بقيادة سعادة ميادة شريم رئيسة اللجنة التنفيذية لشؤون تمكين المرأة والأسرة في حزب الميثاق الوطني، انعقد ملتقى الميثاقيات تحت شعار “قيادات تصنع الأثر”، برعاية وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وبحضور عدد من الوزراء والنواب والشخصيات
الوطنية.
وجاء الملتقى ليجسد دور المرأة الأردنية الميثاقية كشريك فاعل في مسار التحديث السياسي حيث نجحت ميادة شريم في إدارة الفعالية بأسلوب جمع بين الرؤية والتنظيم لتكون منصة حوارية مؤثرة في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن تمكين المرأة يشكل ركناً أساسياً في مشروع التحديث السياسي مشيراً إلى أهمية دعم الكفاءات النسائية في مختلف المجالات.

من جانبها شددت ميادة شريم على أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً جماعياً مستمراً لترسيخ حضور المرأة الميثاقية في مواقع القيادة، وأن التمكين الحقيقي يتحقق من خلال الإيمان بقدرة المرأة على التأثير وصناعة التغيير.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب وإطلاق منصات رقمية لتمكين القيادات النسائية وتبادل الخبرات إضافة إلى بناء شبكة وطنية للريادة والتأثير.

وفي ختام الفعالية أطلقت شريم وأعضاء اللجنة التنفيذية لشؤون تمكين المرأة والأسرة مبادرة إنتِ قدها التي تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز مشاركتهن في التنمية المستدامة بما بسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة.


