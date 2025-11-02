بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الجامعة الأميركية في مادبا تحتفل بانطلاق العام الأكاديمي الجديد برعاية مركز كونكس للرعاية الطبية

2 نوفمبر 2025
الجامعة الأميركية في مادبا تحتفل بانطلاق العام الأكاديمي الجديد برعاية مركز كونكس للرعاية الطبية

وطنا اليوم:وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والإيجابية، احتفلت الجامعة الأميركية في مادبا بانطلاق العام الأكاديمي الجديد في حرمها الجامعي. أقيم الحفل تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مأمون عكروش، وبرعاية مركز كونكس للرعاية الطبية. وقد حضر الحفل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ونظمته اللجنة الاجتماعية في الجامعة برئاسة الدكتورة آمال ميّاس.

استُهِلَّت الفعالية بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور مأمون عكروش تجسّدت فيها روح الأسرة الواحدة داخل الجامعة. عبّر رئيس الجامعة عن أمنياته الصادقة بأن يكون العام الجديد حافلًا بالنجاح والتوفيق للجميع، ووجّه الشكر خلال كلمته للدكتور أحمد نديم الفقهاء – المدير العام لمركز كونكس للرعاية الطبية – على دعم المركز ورعايته لهذا الحفل المميز.

ثم ألقت الدكتورة آمال ميّاس، رئيسة اللجنة الاجتماعية، كلمة أكدت فيها أن لجنة النشاطات الاجتماعية تهدف إلى مدّ جسور التعاون والتواصل بين جميع أفراد أسرة الجامعة. وقدمت الدكتورة ميّاس الدكتور أحمد نديم الفقهاء للحضور بوصفه راعي الحفل وضيف الشرف في هذه المناسبة.

وبدوره، أعرب الدكتور أحمد نديم الفقهاء في كلمته عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الجامعة على حفاوة الاستقبال. وأكد الفقهاء على أهمية بناء جسور الثقة بين القطاع الصحي بشكل عام والقطاع التعليمي بشكل خاص، مشددًا على التزام مركز كونكس بتقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة الأميركية في مادبا. كما ثمّن ثقة رئاسة الجامعة باختيار مركز كونكس راعيًا لهذا الحدث الأكاديمي المهم، معتبرًا ذلك دليلًا على الشراكة البنّاءة بين الجانبين في خدمة مجتمع الجامعة.

وفي ختام الحفل، قام الأستاذ الدكتور مأمون عكروش بإفتتاح جدارية تذكارية تجسّد معاني المحبة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الجامعي. وقد أضفت هذه اللمسة الفنية رونقًا خاصًا على الفعالية، معبّرةً عن روح الأسرة الواحدة التي تجمع الجامعة بشركائها وتعزز أواصر التعاون والدعم المتبادل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان