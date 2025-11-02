بنك القاهرة عمان
مندوبة عن الملك، الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

20 ثانية ago
مندوبة عن الملك، الملكة رانيا تحضر افتتاح المتحف المصري الكبير

وطنا اليوم:مندوبة عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله ترافقها سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، أمس السبت، حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
ولدى وصول جلالة الملكة وسمو الأميرة سلمى للمتحف، كان في استقبالهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته السيدة انتصار السيسي.
وشهد الافتتاح مشاركة رؤساء دول وشخصيات بارزة وممثلين عن مؤسسات ثقافية ومنظمات عالمية معنية بالآثار.
واشتملت مراسم الاحتفال على كلمة للرئيس السيسي وعلى عدد من المقطوعات والعروض التي ركزت على الأهمية التاريخية لمصر عبر العصور والتي تظهرها معروضات المتحف، كما اشتمل الاحتفال على عروض موسيقية وأخرى سمعية-بصرية.
وانضمت جلالة الملكة وسمو الأميرة سلمى إلى جولة في مرافق المتحف، وشاهدتا عرضاً لأبرز معروضات المتحف الذي يضم عشرات آلاف القطع الأثرية المصرية المميزة، إذ يعد المتحف أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.
وفي مقدمة القطع الأثرية النادرة التي يعرضها المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون والتي تضم حوالي 5 آلاف قطعة مخصصة للفرعون الشهير والتي تُعرض معاً للمرة الأولى.
ويضم المتحف تمثالاً قديماً لرمسيس الثاني مصنوعا من الجرانيت بوزن 83 طناً، ومعرضاً مخصصاً لقوارب الملك خوفو الشمسية، والعديد من الآثار التي تم ترميمها أخيرا وتُعرض للجمهور للمرة الأولى.
وكان حجر الأساس للمتحف المصري الكبير قد وُضع عام 2002 وتم الانتهاء من بنائه عام 2023.
ويضم المجمع متحفاً للأطفال ومسرحاً ثلاثي الأبعاد ومركزاً للمؤتمرات، وقاعات للترميم ومطاعم ومساحات تجارية، وسيتم افتتاح أبوابه أمام الجمهور في الرابع من تشرين الثاني الحالي.


