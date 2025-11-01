مساعد رئيس مجلس النواب الجراح ترعى اليوم الخيري في مخيم اربد

وطنا اليوم _

نظمت الجالية السنغافورية في الأردن، بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات مخيم إربد وسكن أنجل للطالبات، اليوم السبت، حملة لتوزيع الطرود الخيرية والوجبات الغذائية على الأسر المحتاجة في مخيم إربد، برعاية مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح.

وأكدت الجراح أن هذه المبادرة تجسد معاني التآخي الإنساني والتكافل الاجتماعي، وتعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الأردني والسنغافوري، مشددة على أهمية دعم وتمكين الأسر المحتاجة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشادت بجهود الجالية السنغافورية الدارسة في الأردن وتعاونها لخدمة المجتمع المحلي، لافتة إلى أن مبادراتهم الإنسانية مستمرة على مدار العام ولا تقتصر على نشاط واحد.

من جانبه، قال رئيس لجنة زكاة وصدقات مخيم إربد المهندس هاني قواسمي إن التعاون مع الجالية السنغافورية يشكل نموذجًا راقيًا في خدمة المجتمع، موضحًا أن الحملة استهدفت عددًا من الأسر العفيفة بهدف التخفيف من أعبائها المعيشية.

كما زارت النائب الجراح وممثلو الجالية مركز هداية للتنمية المجتمعية، حيث اطلعوا على برامجه وأنشطته الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، وكان في استقبالهم المدير العام للمركز ناصر أبو راشد الذي قدم شرحًا حول الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات التدريب والتنمية المجتمعية.

وأعرب ممثلو الجالية السنغافورية عن شكرهم للشعب الأردني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين حرصهم على استمرار المبادرات الإنسانية التي تعزز روح التعاون والعطاء بين الشعوب.