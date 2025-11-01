بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

56 دقيقة ago
نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

وطنا اليوم-استقبل الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية و رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان في رحاب الجامعة كلا من نقيب الصحفيين الاردنيين الاستاذ طارق المومني ونائب النقيب الاستاذ عوني الداوود في زيارتهما للجامعة أول أمس الخميس ، بحضور المستشار الاعلامي للجامعة الاستاذ احمد العنبوسي .

وقد تحدّث الدكتور ماهر الحوراني والدكتور ساري حمدان عن التطور الكبير الذي وصلت اليه الجامعة في المجالات العلمية والمعرفية والبحث العلمي ، وكذلك تطوير العملية التدريسية وإدخال الذكاء الاصطناعي في كافة تخصصات الجامعة والعمل على أتمتة الجامعة.

كما أشارا الى دور الجامعة الفاعل مجتمعياً ، والى احتضانها المتفوقين من الطلبة رياضيا وفنيا ، وتقديم كافة التسهيلات للطلبة في شتى المجالات.

ونوها الى ان ما يقارب 60% من طلبة الجامعة هم من الطلبة الوافدين من الخارج وما لذلك من أثر ايجابي على السياحة التعليمية .

وأعربا عن الإعتزاز والفخر بدخول الجامعة نادي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيفات العالمية ، حيث حققت المرتبة 441 وفق تصنيف التايمز 2026 ، مؤكدين على أن العمل بروح الفريق “وليس الشخصنة ” هو سر النجاح .

وأكدا على استحداث عشرات التخصصات الحديثة في الجامعة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي ، الى جانب تطوير البنية التحتية للجامعة بمرافقها وتجهيزاتها الحديثة وفق ما يتناسب مع مكانتها العالمية .

وقد أبدى الضيفان إعجابهما الشديد بالمكانة التي وصلت اليها الجامعة على مختلف الاصعدة مهنئين بتصدر الجامعة ضمن افضل 500 جامعة عالميا .

وقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد الانشطة المختلفة من ندوات ومؤتمرات مشتركة وعمليات التدريب الصحفي حيثما لزم ذلك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:06

آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان

08:32

النائب السابق هايل الدعجة: مطار ماركا.. عشر سنوات من “الصيانة” دون مساءلة

00:29

وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

00:08

حزب الميثاق الوطني يؤكد دعمه للجهود الإغاثية الأردنية ودور الهيئة الخيرية الهاشمية في دعم الأشقاء في فلسطين

22:30

القاضي: تربيتي العائلية والعسكرية لا تسمح لي بالإساءة لأبناء شعبنا وسامح الله من فسر حديثي على غير مقصده

22:01

سفير جمهورية العراق يستقبل وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

21:40

نقابة المقاولين تشارك في مؤتمر ومعرض إعادة إعمار سوريا برئاسة النقيب فؤاد الدويري

21:29

مادبا تمشي بخطى السياحة والجمال بمبادرة جولة مشي في مادبا” تحت رعاية المهندس هيثم جوينات

20:57

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يقدم واجب العزاء لــ(6) عشائر أردنية

20:35

عشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”

20:32

ترمب ينفي نية شن هجوم على فنزويلا وسط تقارير عن ضربات وشيكة

20:27

أبو هنية يقود مبادرات وطنية طموحة لتأهيل الجيل الرقمي وتطوير منظومة التدوير في المملكة

وفيات
آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمانعشائر أبو رمان تنعي فقيدها الشيخ سالم أبو رمان “أبو صلاح”وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025