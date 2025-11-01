نقيب الصحفيين ونائبه في ضيافة عمان الاهلية

وطنا اليوم-استقبل الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية و رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان في رحاب الجامعة كلا من نقيب الصحفيين الاردنيين الاستاذ طارق المومني ونائب النقيب الاستاذ عوني الداوود في زيارتهما للجامعة أول أمس الخميس ، بحضور المستشار الاعلامي للجامعة الاستاذ احمد العنبوسي .

وقد تحدّث الدكتور ماهر الحوراني والدكتور ساري حمدان عن التطور الكبير الذي وصلت اليه الجامعة في المجالات العلمية والمعرفية والبحث العلمي ، وكذلك تطوير العملية التدريسية وإدخال الذكاء الاصطناعي في كافة تخصصات الجامعة والعمل على أتمتة الجامعة.

كما أشارا الى دور الجامعة الفاعل مجتمعياً ، والى احتضانها المتفوقين من الطلبة رياضيا وفنيا ، وتقديم كافة التسهيلات للطلبة في شتى المجالات.

ونوها الى ان ما يقارب 60% من طلبة الجامعة هم من الطلبة الوافدين من الخارج وما لذلك من أثر ايجابي على السياحة التعليمية .

وأعربا عن الإعتزاز والفخر بدخول الجامعة نادي أفضل 500 جامعة في العالم وفق التصنيفات العالمية ، حيث حققت المرتبة 441 وفق تصنيف التايمز 2026 ، مؤكدين على أن العمل بروح الفريق “وليس الشخصنة ” هو سر النجاح .

وأكدا على استحداث عشرات التخصصات الحديثة في الجامعة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي ، الى جانب تطوير البنية التحتية للجامعة بمرافقها وتجهيزاتها الحديثة وفق ما يتناسب مع مكانتها العالمية .

وقد أبدى الضيفان إعجابهما الشديد بالمكانة التي وصلت اليها الجامعة على مختلف الاصعدة مهنئين بتصدر الجامعة ضمن افضل 500 جامعة عالميا .

وقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد الانشطة المختلفة من ندوات ومؤتمرات مشتركة وعمليات التدريب الصحفي حيثما لزم ذلك.