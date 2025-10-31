وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد يزور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

وطنا اليوم _ زار وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد برئاسة المدير العام عماد الدين حمد خلال زيارتة الرسمية للبريد الأردني

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بحضور مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والتشريعية والتقنية .

حيث كان في استقباله رئيس مجلس مفوضي الهيئه لارا الخطيب والامين العام للهيئه الدكتور نائل العدوان حيث أكدت الخطيب استعداد الهيئة لتقديم كافه أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الشأن ومشاركة تجربتها التنظيمية والتشريعية والفنية مع مؤسسة البريد السوري وتوفير كافة انواع الدعم اللوجستي أنطلاقا من التوجيهات الملكية السامية

وترسيخا لنهج الحكومة الأردنية بتقديم كل جهد ممكن لدعم الأشقاء في سوريا مما يساهم في تطوير وتحديث ورقمنة الخدمات النوعية المختلفة للبريد السوري والمحافظة على استدامتها مما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمتعاملين.



