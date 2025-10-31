مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يقدم واجب العزاء لــ(6) عشائر أردنية

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشائر غنما الحباشنة وعشيرة المحارمة، وأبو رمان والريالات وأبو سليم.

*في منطقة دير غبار،* نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي ماجد ذيب غنما، والد الطبيبين العميدين عبدالله وعيسى غنما، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم آل غنما، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستذكر العيسوي مناقب المرحوم، الذي جمع بين القانون والأدب، فالراحل حاصل على درجة بكالوريوس في الحقوق عمل في المحاماة، وعُيّن رئيساً لبلدية الحصن لمدة عامين، انتخب عضواً في مجلس نقابة المحامين، بعدها التحق بالسلك القضائي العام 1962، وأحال نفسه على التقاعد في العام 1994 بعد أن كان قاضياً في محكمة التمييز «رئيس هيئة» ومحكمة العدل العليا، وله العديد من المؤلفات .

*وفي منطقة دابوق*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور زيد محمود الحباشنة، شقيق النائب السابق عبدالقادر الحباشنة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحباشنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رجمته.

*وفي منطقة سحاب*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة منيفة عسكر العقاربة، والدة رئيس بلدية سحاب السابق الدكتور عباس المحارمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرتي المحارمة والعقاربة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

*وفي مدينة السلط،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سالم أحمد الحسن أبو رمان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر أبو رمان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عثمان عبدالحليم الريالات، *في مدينة السلط*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الريالات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي مدينة السلط*، أيضاً، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم صفوان على السعد أبو سليم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة أبو سليم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.