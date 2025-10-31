بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من مقر إقامته

47 ثانية ago
ملك بريطانيا يجرد شقيقه من ألقابه ويطرده من مقر إقامته

وطنا اليوم:أعلن قصر باكنغهام إن الملك تشارلز الثالث قرر تجريد شقيقه الأمير أندرو من جميع ألقابه الملكية، بما في ذلك لقب “الأمير” وطرده من مقر إقامته الملكي في “رويال لودج” بمدينة وندسور، في خطوة غير مسبوقة داخل العائلة المالكة البريطانية.
وأوضح بيان صادر عن القصر الملكي أن أندرو، البالغ من العمر 65 عاما، سيُعرف من الآن فصاعدا باسم “أندرو ماونتباتن وندسور” ولن يعرف كأمير، بعد أن كان قد تخلى في وقت سابق من الشهر الجاري عن لقب “دوق يورك”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تزايد الضغوط على البلاط الملكي لإخراج الأمير من مقر إقامته في “رويال لودج” بعد تنازله عن استخدام لقب دوق يورك في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب علاقته برجل الأعمال الأميركي الراحل جيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتا داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بارتكاب جرائم جنسية.
كما تراجعت شعبية الأمير بعد ادعاءات لفيرجينيا روبرتس جوفري (إحدى ضحايا إبستين) ضده، لكن الملك ذهب إلى أبعد من مجرد طرده من مقر إقامته، حيث جرده من لقب أمير الذي حازه منذ ولادته ابنا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وأشار البيان الملكي إلى أن إخطارا رسميا وُجّه إلى أندرو بضرورة التخلي عن عقد إيجار قصر “رويال لودج” وأنه سينتقل إلى مسكن خاص بديل. واعتبر القصر أن هذه الإجراءات “تأديبية وضرورية” رغم استمرار الأمير في نفي الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف البيان “يود جلالتاهما (الملك والملكة) توضيح أن قلبيهما وتعاطفهما العميق كانا وسيظلان مع ضحايا جميع أشكال الإساءة والناجين منها”.
وكان أندرو قد أصدر بيانا أكد فيه أن قراره التنحي عن ألقابه جاء بعد مشاورات مع الملك وأفراد العائلة، مشيرا إلى أن استمرار الجدل حوله يضر بعمل العائلة المالكة، وأنه يضع مصلحة العائلة والوطن فوق كل اعتبار.
وتُعد هذه الخطوة من أكثر الإجراءات صرامة التي تُتخذ بحق أحد أفراد العائلة المالكة بالتاريخ البريطاني الحديث، وتأتي في وقت يواصل فيه الملك علاجه من مرض السرطان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:20

انطلاق المرحلة الثانية من سباق الطائرات المسيّرة في البحر الميت

10:15

وفيات الجمعة 31-10-2025

10:03

الاحتلال: هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

09:44

انطلاق مشاورات وزارة الشباب لتفعيل الخطة الوطنية الخاصة بالقرار الأممي 2250

09:36

185 وفاة ناشئة عن إصابة عمل خلال العام 2024

09:34

قوتنا بقيادتنا

09:33

طريق الخطأ القاتل لا يدوم من يقرأ التاريخ فيأخذ العبره

09:30

الدفاع المدني يخمد حريقا بساحة خارجية تحتوي مواد بلاستيكية في إربد

09:28

مدير عام المؤسسة السورية للبريد يزور البريد الأردني

09:22

القبض على طاعن طليقته في إربد

09:17

وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد

09:13

الأمم المتحدة بعد إدخال 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة: مجرد قطرة في محيط

وفيات
وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025