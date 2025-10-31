انطلاق المرحلة الثانية من سباق الطائرات المسيّرة في البحر الميت

وطنا اليوم:تنطلق الجمعة من منطقة البحر الميت المرحلة الثانية من سباق هوفر يو (HoverU Race) للطائرات المسيّرة بتنظيم شركة هوفر أب (HoverUp)، بمشاركة خمسين متسابقًا ومتسابقة تأهلوا من أصل أكثر من 850 متقدّمًا، وسط أجواء حماسية تجمع بين الدقة والسرعة والإبداع.

وتقام المرحلة الثانية من السباق على مضمار خاص أُعدّ في البحر الميت، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث يخوض المشاركون منافسات نهائية حافلة بالحماس والإثارة. وستتضمن الفعالية عروضًا حيّة للطيران المسيّر بتقنية (FPV Drone)، تجمع بين السرعة والدقة والابتكار في التحكم، وسط حضور جماهيري من عشاق التكنولوجيا والرياضات الحديثة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الفريد في موقع البحر الميت كرمز يجمع بين عمق المكان وعلوّ الطموح، ليؤكد على مكانة الأردن كمركز متقدّم في مجال الرياضات التقنية والابتكار الرقمي في المنطقة.

كما يهدف السباق إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية تقنيات الطيران المسيّر وتطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات، بما يواكب التحوّل نحو الاقتصاد الذكي.

وقال المدير التنفيذي لشركة هوفر أب إن السباق يمثل خطوة نوعية نحو مأسسة هذا النوع من الرياضات في الأردن، مؤكدًا أن الشركة تسعى من خلاله إلى تمكين الشباب الأردني وتزويدهم بمهارات عملية في التحكم بالطائرات المسيّرة واستخدامها بشكل آمن واحترافي.

وأضاف أن الإقبال الكبير على المشاركة، حيث تقدّم أكثر من 850 متسابقًا ومتسابقة، يعكس شغف الشباب الأردني بالتكنولوجيا وقدرتهم على الابتكار والمنافسة في مجالات المستقبل.

وتؤكد شركة هوفر أب أن رؤيتها لا تقتصر على تنظيم الفعاليات التنافسية، بل تمتد إلى بناء منظومة متكاملة للطيران المسيّر في الأردن، من خلال تأهيل طيارين محترفين وتوفير حلول جوية متقدمة تخدم قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات والزراعة والطاقة والأمن، إلى جانب العروض الجوية الترفيهية التي أصبحت إحدى العلامات المميزة للمشهد التقني الأردني.

ومن المتوقع أن يشهد السباق حضورًا واسعًا من المهتمين برياضات الطيران والتكنولوجيا، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس تضافر الجهود لدعم الابتكار وريادة الأعمال في المجالات التقنية المستقبلية.

وبهذا الحدث، تواصل شركة هوفر أب ترسيخ مكانتها كشركة رائدة تجمع بين السلامة والكفاءة والابتكار، وتسهم في بناء مستقبل يعتمد على التكنولوجيا الذكية ورياضات المستقبل في الأردن.