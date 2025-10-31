بنك القاهرة عمان
الاحتلال: هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

الاحتلال: هناك مسلحين تحت الأرض بالمناطق التي نسيطر عليها في غزة

وطنا اليوم:ذكرت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسؤول في جيش الاحتلال، أن هناك ما أسماهم “بمسلحين” ما زالوا يتحصنون تحت الأرض داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش في قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال تعمل على “تطهير شامل ومنهجي” لتلك المناطق من المسلحين، في محاولة لإنهاء أي وجود مسلح في المناطق التي أعلن الجيش السيطرة عليها سابقا.
وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن على حركة حماس “الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار”، وبذل كل الجهود الممكنة “لإعادة جثث المحتجزين الإسرائيليين”.
وكشف موقع “أكسيوس” الأميركي، الخميس، أن الإدارة الأميركية أبلغت حركة حماس بأن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المناطق الواقعة خلف “الخط الأصفر” في قطاع غزة، وهو الشريط الذي تسيطر عليه إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل تعتزم بعد انقضاء المهلة “فرض وقف إطلاق النار بالقوة”، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف أي مواقع تابعة لحماس داخل تلك المناطق في حال عدم انسحاب عناصرها.


