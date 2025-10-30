انطلاق فعاليات مؤتمر الأمراض النسائية والتوليد الدولي المشترك

الزبده: يناقش أحدث التطورات في مجالات الأورام والعقم وطب الأم والجنين

عناب: يعكس دور الأردن الفاعل في التعليم الطبي الإقليمي والدولي

المعايطة: يهدف إلى اطلاع الأطباء وخاصة الجدد على أحدث ما توصل إليه العلم

وطنا اليوم – افتتحت اليوم الخميس في فندق الرويال فعاليات مؤتمر الأمراض النسائية والتوليد الدولي المشترك، الذي تنظمه اللجنة التمثيلية للكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد في الأردن وفلسطين وسوريا، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لأطباء التوليد وأمراض النساء والجمعية الأردنية البريطانية لأطباء التوليد وأمراض النساء، ويستمر على مدى يومي الخميس والجمعة.

وقال رئيس الهيئة الممثلة للكلية الملكية البريطانية لأطباء النساء والتوليد في الأردن الدكتور مازن الزبده أن البرنامج العلمي للمؤتمر يمتد على مدار يومين، ويتناول أحدث التطورات في مجالات الأورام، والعقم، وطب الأم والجنين، وأمراض المسالك البولية النسائية، وبطانة الرحم المهاجرة، والجراحة التنظيرية والروبوتية، مشيرًا إلى تنظيم ورشة عمل ما قبل المؤتمر حول تشخيص كتلة المبيض بالموجات فوق الصوتية.

وأكد الزبده أن الجهد الجماعي بين المؤسسات الثلاث في الأردن (IRC وJSOG وJBS) يجسد التزامها المشترك بتطوير الممارسات الطبية والنهوض بالعلوم، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين الأطباء العاملين في مجال صحة المرأة والفتيات في الأردن والمنطقة.

وأشار أنه يشارك في المؤتمر رئيسة الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد البروفيسورة راني ثاكر، ونائب الرئيس الأول للكلية البروفيسور حسن شحاتة، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لأطباء النساء والتوليد ورئيس الجمعية المصرية للخصوبة البروفيسور جمال أبو سرور.

ومن جانبها، قالت رئيسة الجمعية الأردنية لأطباء التوليد وأمراض النساء بنقابة الاطباء الدكتورة عبير عناب إن حضور المشاركين يعكس الالتزام المشترك بالنهوض بصحة المرأة وتعزيز التعاون المهني وتبادل المعرفة التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المرضى.

وأضافت “نحن على ثقة بأن هذا الاجتماع سيكون منصة مثمرة للتعلم والحوار وبناء روابط أقوى بين مجتمعاتنا الطبية.”

وأكدت عناب اعتزاز الجمعية الأردنية بدور الأردن الفاعل في التعليم الطبي الإقليمي والدولي، وحرصها على إنشاء منصات هادفة تُقرب الخبرات العالمية من الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية في المملكة.

بدوره، قال رئيس الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد الدكتور ماهر المعايطة إن المؤتمر يهدف إلى اطلاع الأطباء، خاصة الجدد منهم، على أحدث ما توصل إليه العلم في اختصاص النسائية والتوليد، من خلال 32 محاضرة وورقة بحثية يقدمها نخبة من الخبراء من الأردن وبريطانيا ومصر، وبمشاركة أطباء من الأردن وفلسطين وسوريا.

ويشارك في المؤتمر أساتذة وخبراء من بريطانيا، من بينهم رئيسة الكلية الملكية البريطانية ونائبها الأول وعدد من الأساتذة البريطانيين والعرب العاملين في بريطانيا، إلى جانب الدكتور جمال أبو سرور رئيس الجمعية المصرية للخصوبة والرئيس السابق للاتحاد العالمي لأطباء النسائية والتوليد.

ويناقش المؤتمر أحدث المستجدات في التشخيص المبكر لأورام الجهاز التناسلي للمرأة، والعلاج الجراحي باستخدام المناظير والروبوتات، إلى جانب موضوعات تتعلق بالخصوبة وأطفال الأنابيب وصحة المرأة والسمنة ومضاعفات الحمل مثل الإجهاض المتكرر والولادة المبكرة.

كما يتضمن المؤتمر جلسة حوارية حول الزيادة في إجراء العمليات القيصرية في الأردن والمنطقة والعالم، يديرها الدكتور مازن الزبده بمشاركة نخبة من الخبراء في هذا المجال.

وعُقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل حول المستجدات في التصوير بالموجات فوق الصوتية واستخدامها في التشخيص المبكر لأورام المبيض، إضافة إلى افتتاح معرض طبي بمشاركة عدد من شركات الأدوية والأجهزة الطبية.