البس الوطني .. مشروع يوحد الشعب

د. هاني العدوان

كوني مصاب بالخرفنة نتيجة تزاحم الظروف اللي من صحيت على الدنيا وهي كلها ضدي

ولأني مخرفن بامتياز صرت صاحب موهبة خرافية

منتج خرافات،

تصلح أن تكون قصص اطفال لأنهم يحبوا الخيال

لكن خرافيتي هذا اليوم مختلفه

اليوم الصبح من كثر ما انا مقهور ومتضايق من حالي طلعت من الدار وقعدت عند الزريعات

قرمزت على طوبه وتجمعن عندي البسبس وحده تخرمش بثوبي ووحدة تتقلب عند رجلي ووحده تتناوش بدها تنط على كتفي منظرهن

خفة دمهن وجمالهن خلني أسرح وإلا انا رئيس وزراء

وأول يوم قعدت على كرسي الرئاسة قلت لمدير مكتبي اجمع الوزراء وفورا قمت وقعدت بقاعة الاجتماعات انتظرهم

ولاني لازم اكون قدوة يجب أن اكون باستقبالهم وبلشوا يصلوا واحد ورا الثاني

بس قعدوا قلتلهم صبحكوا بالخير

اول قرار سلموا مفاتيح سياراتكم الحكومية والخاصة

صاروا يطلعوا بوجوه بعض وصارت وجوههم بالألوان فكروا أنه بدي أقيلهم

قلت اهدوووا وصلوا على النبي لا تخافوا انتم وزرائي وما استغني عنكم

رجع الدم يسري بعروقهم وزهزهت وجوههم وقلت الان اول قرار

قالوا كلهم بصوت واحد

تم

قلت بدي اعمل شغلة ما خطرت على بال رئيس قبلي ولا بعدي…

خطوة بتدخلنا التاريخ من أوسع أبوابه وبتطلع الناس من دوامة الزحمة والعجقة ونخلصهم ونخلص الوطن من الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار البنزين وكمان نخلص من الفشخرة الفاضية

قالوا كلهم بصوت واحد

تم دولتك

قلت الان الفرمان الاول

قرار رسمي بإلغاء استيراد كل السيارات اللي تمشي على أكثر من ثلاثة عجال بدون استثناء من أصغر كيا لأطول لاند كروزر

قالوا كلهم بصوت واحد

تم دولتك

قلت الفرمان الثاني اصدار أمر فوري بمصادرة كل السيارات الموجودة عند الناس وتحويلها لمصانع الحديد لصهرها، ونحولها لمادة خام نعمل منها مشروع القرن العظيم مصنع التكتك الوطني

لا مش التكتك

البسبس الوطني

انشاء مصنع ضخم

ما بكلف خزينة الدولة إلا شيء بسيط

ونبلش الإنتاج الوطني الكبير، بخطوط إنتاج كثيرة وموديل واحد… اسمه بسبس بدون موووو

ليش بسبس

لأنه خفيف عاللسان

وسهل الحفظ ويمشي مثل البس

ما بعمل زحمة ما يلوث البيئة وما بعرف طبقية

كل سيارة صودرت يتعوض صاحبها “بسبس”

وتتوزع على كل مواطن ومسؤول

يعني اللي كان راكب مرسيدس واللي مفشخر بسيارة حكومية… كله يصير متساوي

كله يركب بسبس

وأول بسبس يطلع من المصنع أركبه أنا شخصيا كرئيس حكومة

واعمل مؤتمر صحفي وانا جاعص فيه وراء الستيرنج

بروح فيه عالدوام

وبنزل عالسوق

وبمر عالمخابز

واحيي الناس عالإشارة

هيك القدوة مش بالكلام…

تخيلوا كيف تصير المدن بعدها

ما في أزمة سير

ما في مواكب تسكر الطرق

بس صوت بسبس وهو يطرطر ويتمختر بالشوارع والناس كلها مبتسمة

وكلها موحده

الكل متساوي

رئيس ومرؤوس

غني وفقير

وزير ومواطن كله يبسبس

ما حدا بيفتح شبابيك كهربا

الكل بيفتحها بإيده… والدنيا سلام يا سلام

واذا بدنا نحللها فلسفيا هي مستوحاة من الحقيقة الوحيدة اللي ما بتتغير

الأكفان ما إلها جيوب

يعني بالآخر رح نروح متساويين

لا سيارات ولا بنوك ولا أرصدة ولا قصور

ولا مناصب

ولا حتى بسبسات

فخلينا نتوحد وإحنا عايشين قبل ما نتوحد وإحنا ميتين

لا حدا يقول عني “شو هالخالع اللي خالص كازه”

الخالع هذا عنده نظره بعيدة… لأنه شايفكم كلكم تتهافتوا على الدنيا يا مسؤولين وناسيين انكم راح تموتوا

وما رح يضل لا منصب ولا كرسي ولا لوحة حمراء

إلا أثر الخير اللي عملتوه

وساعتها لما تساقوا إلى ربكم سوقا… دافعوا عن حالكم إذا فيكم خير

أما أنا رح أدخل التاريخ مش كأول رئيس حكومة يركب بسبس

لا سأكون أول واحد خلى الشعب كله يبتسم ويضحك

وينبسط من اول يوم فى رئاستي

تخيلوا موقف الرئاسة كله بسبس

تخيلوا مواقف مجالس النواب والأعيان كلها بسبس

الشركات الكبرى

البنوك

المولات

الشوارع

كله بسبس

طبعا الباصات رح تلغى لان كل مواطن عنده بسبس

وسيكون البس هو

علامة الجودة للصناعة الوطنية

مع تحيات مخرفن