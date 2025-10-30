21 إصابة بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، الخميس، مع حادث تصادم وقع بين حافلة وشاحنة (تريلا) على الطريق ما بعد منطقة دبة حانوت بنحو 2 كيلومتر باتجاه العقبة.

وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الدوريات الخارجية أن كوادرها موجودة في الموقع لتنظيم الحركة وتقديم الإرشاد، مشيرةً إلى وجود إعاقة في المسرب الأيمن من الطريق، وداعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.

من جهته، قال الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام إن كوادر الانقاذ والاسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني العقبة والشرطة تعاملت مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وتريلا بمنطقة القويرة في محافظة العقبة .

وأضاف أنه نتج عن الحادث اصابة (21) شخصا برضوض مختلفة بالجسم وحالتهم حسنة؛ حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية للازمة لهم ونقلهم إلى مركز طبي القويرة الحكومي.

وبين أنه سيتم فتح تحقيق مروري لمعرفة أسباب الحادث