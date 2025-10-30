بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

21 إصابة بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة على الطريق الصحراوي

30 أكتوبر 2025
21 إصابة بحادث تصادم بين حافلة وشاحنة على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، الخميس، مع حادث تصادم وقع بين حافلة وشاحنة (تريلا) على الطريق ما بعد منطقة دبة حانوت بنحو 2 كيلومتر باتجاه العقبة.
وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا، جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأوضحت الدوريات الخارجية أن كوادرها موجودة في الموقع لتنظيم الحركة وتقديم الإرشاد، مشيرةً إلى وجود إعاقة في المسرب الأيمن من الطريق، وداعية السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال الدوريات في الموقع.
من جهته، قال الناطق الإعلامي في مديرية الامن العام إن كوادر الانقاذ والاسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني العقبة والشرطة تعاملت مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب وتريلا بمنطقة القويرة في محافظة العقبة .
وأضاف أنه نتج عن الحادث اصابة (21) شخصا برضوض مختلفة بالجسم وحالتهم حسنة؛ حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية للازمة لهم ونقلهم إلى مركز طبي القويرة الحكومي.
وبين أنه سيتم فتح تحقيق مروري لمعرفة أسباب الحادث


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:09

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

19:07

وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

18:26

العيسوي يلتقي فعاليات أكاديمية ومجتمعية وشعبية

16:38

الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالح

16:27

أزمة السوبر.. ريال مدريد يطالب اليويفا بتعويض فلكي

16:22

تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة

16:12

الطراونة… الاقتصاد الصحي في الأردن ركيزة غائبة في صناعة القرار الصحي

16:10

الأشغال تحدد رسوم استخدام طريق الحرانة – العمري المدفوع

15:36

واشنطن تعد خطة لتشكيل قوة دولية لنشرها في غزة

15:24

عودة أقدم سيارة فولكس فاغن بيتل في العالم إلى الطريق

15:19

عون يوعز للجيش اللبناني بالتصدي للتوغلات الإسرائيلية

14:58

تحدي كبير أمام مجلس النواب

وفيات
الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025