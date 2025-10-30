وفاة شخص وإصابة آخرين بحادث مروع على طريق الصفاوي

وطنا اليوم:أفادت إدارة السير، صباح الخميس، بأن الحالة المرورية في المملكة تشهد “نشاطا في غالبية الطرق”، وذلك بالتزامن مع بدء ساعات الذروة الصباحية.

وأكدت الإدارة أنها “تعاملت مع الحالة الجوية” التي سادت خلال الساعات الماضية، والتي “تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الخارجية”، مما استدعى إجراءات فورية لضمان السلامة العامة، شملت إغلاقا مؤقتا للطريق الصحراوي.

وبالتزامن مع هذه الظروف الجوية، أعلنت إدارة السير عن إطلاق “حملة الشتاء” الرسمية مطلع الأسبوع المقبل، كاشفة عن تفاصيل الإجراءات والعقوبات، فيما سجلت وقوع حادث مأساوي على طريق الصفاوي-الرويشد أسفر عن وفاة وإصابات.

الضباب يغلق “الصحراوي” والتحذيرات مستمرة

في تفاصيل الحالة الجوية وتأثيرها على الطرق، كشفت إدارة السير عن إجراء احترازي هام تم اتخاذه فجر الخميس.

وأوضحت أنه “تم ايقاف حركة السير على الطريق الصحراوي 3 فجرا لمدة ساعة”، وعزت الإدارة هذا الإيقاف المؤقت “بسبب الضباب” الكثيف الذي أدى إلى تدني الرؤية بشكل شبه معدوم.

ورغم إعادة فتح الطريق بعد تحسن الرؤية النسبية، حذرت الإدارة السائقين من أن الخطر لا يزال قائما، مؤكدة أنه “الان يوجد ضباب في منطقة الصحراوي”.

ولم يقتصر هذا التحذير على الطريق الصحراوي وحده، بل أشارت الإدارة إلى أن “هنالك العديد من الطرق الخارجية يتواجد فيها الضباب” أيضا في مناطق مختلفة من المملكة.

وشددت الإدارة على وجود “متابعة مستمرة من ادارة السير حول حالة الطرق” من خلال الدوريات المنتشرة، لتقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات اللازمة أولا بأول.

“حملة الشتاء” تنطلق السبت.. وهذا ما سيتم فحصه

وفي سياق الاستعدادات الموسمية، أعلنت إدارة السير رسميا أن يوم “السبت” المقبل سيشهد بدء “حملة الشتاء” السنوية.

وأوضحت أن هذه الحملة تهدف إلى “التفتيش على جاهزية المركبات” والتأكد من التزامها بمتطلبات السلامة العامة لفصل الشتاء.

وحددت الإدارة بالتفصيل العناصر التي سيتم فحصها في المركبات، والتي تشمل:

صلاحية مساحات الزجاج: (التأكد من عملها بكفاءة).

بخاخ الماء: (لضمان عمله في تنظيف الزجاج الأمامي).

صلاحية أضوية المركبة: (التأكد من عمل جميع الأضواء الأمامية والخلفية وأضواء التوقف والضباب).

قانونية اللوحات: (التأكد “من حيث الوضوح” وعدم وجود ما يعيق قراءتها).

صلاحية الاطارات: (فحص عمق “التآكل” ومدى صلاحيتها للسير على الطرق المبتلة).

رافعات الزجاج: (التأكد من عمل نوافذ المركبة).

هيكل المركبة: (التأكد من عدم وجود عيوب جوهرية قد تؤثر على السلامة).

آلية الضبط: إشعار 7 أيام دون سحب الرخص

وطمأنت إدارة السير السائقين حول آلية التعامل مع المخالفات خلال الحملة.

وأوضحت أنه “ان تم رصد خلل في المركبة سوف يتم اعطاء اشعار لمدة 7 ايام”.

وأكدت الإدارة أن هذا الإشعار سيعطى “دون سحب الرخص”، وذلك كمهلة للسائق لتصويب الأوضاع.

“ومن ثم يجب ان يصوب اوضاع المركبة” خلال هذه الأيام السبعة.

أما “المركبات التي تجتاز الفحص” وتثبت جاهزيتها الكاملة، “سوف يتم اعطاؤهم ملصق” خاص يثبت اجتيازها للفحص الشتوي.

حوادث مأساوية وتحذيرات من السرعة

على صعيد الحوادث المرورية، كشفت إدارة السير عن التعامل مع حادثين بارزين خلال الساعات الماضية.

وقع الحادث الأول على “طريق المطار بجسر القسطل”، وكان عبارة عن “حادث تصادم بين مركبتين”.

وأفادت الإدارة بأن الحادث “نتج عنه اصابة متوسطة” واحدة، وتسبب في “اعاقة بسيطة للشارع” تم التعامل معها وإزالتها.

أما الحادث الثاني فكان أكثر مأساوية، حيث وقع “على طريق الصفاوي الرويشد”، وكان تصادما “بين مركبة وحافلة”.

وأدى هذا الحادث المؤسف إلى “وفاة و4 اصابات متوسطة”.

وفي ضوء هذه الحوادث، جددت إدارة السير تحذيرها الشديد “من السرعات العالية التي تسبب الحوادث المرورية القاتلة”.

وأكدت الإدارة أن “المتابعة مستمرة من قبل مرتبات ادارة السير والدوريات الخارجية” لضبط المخالفات، معلنة أنه “سوف يتم التشديد على المخالفات” في الفترة القادمة حفاظا على الأرواح.

تحليل الحركة الصباحية (الذروة)

وعودة إلى الحالة المرورية العامة، وصفت الإدارة “الحركة الصباحية” بأنها “حركة نشطة”.

وفسرت هذا النشاط بأنه أمر معتاد في هذا الوقت “بسبب الجامعات والمدارس وذهاب الموظفين الى عملهم”.

وحددت الإدارة المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية في العاصمة، مشيرة إلى أن “الحركة نشطة في شارع الجامعة وصويلح”.

كما أفادت الإدارة بتعامل كوادرها مع عوائق صباحية، موضحة أنه في “شارع الاستقلال المسرب القادم” (باتجاه دوار الداخلية)، “تم التعامل مع مركبتين متعطلات”.

وأكدت أنه تم إزاحة المركبتين وأن حركة السير “لم يتأثر المرور بشكل كبير” جراء هذا العطل