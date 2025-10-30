الشرع يتجول في أحد مولات الرياض وسط تفاعل لافت من الزوار

وطنا اليوم:تصدّر الرئيس السوري أحمد الشرع تريند المنصات خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد أن صادف وجوده هناك مناسبتين بارزتين، الأولى احتفاله بعيد ميلاده الـ43، والثانية ظهوره في جولة داخل أحد المراكز التجارية برفقة وزير خارجيته.

وتزامن ظهور الشرع في الرياض مع ذكرى ميلاده الـ43، حيث وُلد في الرياض بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1982، وخلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

“علّق الشرع أمام الحضور قائلًا: “كنت قد نسيت أن اليوم عيد ميلادي، لكن زوجتي العزيزة ذكّرتني به. أنا سعيد لأنني أكون اليوم في مكان ولادتي بعد أكثر من أربعين عاماً، ولا أؤمن بالصدف، فوجودي هنا يحمل معنى خاصاً بالنسبة إليّ”.

وكان الشرع قد أوضح في مقابلة سابقة أن تاريخ ميلاده في السجلات الرسمية دوّن خطأً في 29 يوليو (تموز) بدلاً من 29 أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب خطأ إداري لم يُصحح منذ عام 1982.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الشرع برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، خلال جولة في أحد المولات بالعاصمة السعودية، وظهر الشرع وهو يتجول بين المتاجر ويتبادل التحية مع عدد من الزوار، في أجواء وُصفت بالعفوية.

ونشرت قناة الإخبارية السورية المقطع عبر حسابها على إنستغرام، معلقة: “السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يجريان جولة في أسواق العاصمة السعودية الرياض”.

وأثار المقطع موجة واسعة من التعليقات والتكهنات حول اسم المجمع التجاري الذي زاره الشرع، فيما تداول آخرون صوراً له وهو يحتسي القهوة في أحد المقاهي داخل المركز نفسه.

وجاءت زيارة الشرع إلى الرياض ضمن مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2025، المنعقد تحت شعار “مفتاح الازدهار”، والذي جمع قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي صناديق الثروة السيادية، وشارك الشرع في جلسة حوارية إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية، تناولت آفاق الاستثمار الإقليمي ومستقبل التنمية في المنطقة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن سوريا ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار البلاد مرتبط بالتنمية الاقتصادية.

وأضاف في جلسة حوارية على هامش منتدى مبادرة الاستثمار، مساء الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية تشكل قبلة الاقتصاديين في المنطقة.

كذلك رأى الرئيس السوري أن التجربة السعودية فريدة في المنطقة، لافتاً إلى أنه يتابع منذ سنوات الرؤية التي طرحها ولي العهد السعودي، مؤكداً أن هذه الرؤية تشمل المنطقة بأكملها.

يذكر أن النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، انطلقت في 27 من الشهر الجاري، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، وتختتم الخميس.