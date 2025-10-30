ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين يتضمن خفض الرسوم واستئناف صادرات المعادن النادرة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ كان رائعا وجرى اتخاذ العديد من القرارات.

وأضاف ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية عند مغادرته كوريا الجنوبية عقب اللقاء، أن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض إلى 47% من 57%، ومشتريات الصين لمحصول فول الصويا الأميركي ستبدأ في الحال.

وأضاف أنها اتفاقية لمدة عام واحد قابلة للتمديد.

وتابع: “اتفقنا على أن شي سيبذل قصارى جهده لوقف الفنتانيل”. وقال ترامب: “لا أستطيع أن أقول إننا ناقشنا كل شيء”.

وذكر ترامب أنه سيزور الصين في أبريل وشي سيزور أميركا لاحقا بعد ذلك.

وقال الرئيس الأميركي إنه على مقياس من 1 إلى 10 فإن الاجتماع مع شي كان 12.

وأضاف أننا ناقشنا مسألة الرقائق وسيتواصلون مع إنفيديا وشركات أخرى بشأن الحصول على الرقائق.

وقال ترامب إنه تمت تسوية جميع المسائل المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة. فيما قال مسؤول أميركي يرافق ترامب في رحلته، إن الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة.

وكان ترامب قد قال إنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين اليوم الخميس، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وأضاف ترامب أنه يتوقع أن يعقد الزعيمان اجتماعا ناجحا ووصف الرئيس الصيني بأنه مفاوض قوي.

وذكر تلفزيون الصين المركزي اليوم الخميس أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي دونالد ترامب اختتما اجتماعهما في كوريا الجنوبية.

وقال إن زعيمي أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات لمدة ساعة و40 دقيقة تقريبا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن تنمية الصين لا تتعارض مع الرؤية المتمثلة في “جعل أميركا عظيمة مجددا” التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع ترامب بعد وصوله إلى بوسان لحضور الاجتماع الـ32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في غيونغجو، والقيام بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية.

فيما غادر الرئيس الأميركي كوريا الجنوبية الخميس بعد انتهاء محادثات استمرت قرابة ساعة و40 دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ دون صدور أي تصريح للصحافة بشأن ما إذا كان قد أحرز تقدم.

وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.

وتأمل الأسواق في أن يتفق الرئيسان على تخفيف حدة التوتر التجاري الذي أثر سلبا على توقعات النمو العالمي والطلب على الوقود.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه يتوقع تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية مقابل التزام بكين بالحد من تدفق المواد الكيميائية التي تدخل في صنع مخدر الفنتانيل.

ويأتي الاجتماع بهدف التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده ستستأنف التجارب النووية.

وأثنى ترامب على شي ووصفه بأنه “مفاوض قوي للغاية” أثناء مصافحتهما في بوسان وقال “سيكون لدينا تفاهم كبير، لقد كانت لدينا دائما علاقة رائعة”.

من جهته، قال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي إنه رغم أن بلديهما لا يتفقان دائما في وجهات النظر، يجب أن يسعيا لأن يكونا “شريكين وصديقين”.

وقال شي في بداية المحادثات “يمكن الصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم”.

ويحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الأميركيين من أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك.

ومن الجانب الصيني، يشارك في المحادثات خصوصا وزير الخارجية وانغ يي ووزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس مجلس الدولة هي ليفنغ.

الأسلحة النووية

وأدت تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن تجارب الأسلحة النووية إلى توسيع نطاق محادثاته مع شي.

فقبل بدء الاجتماع في بوسان، صرح ترامب بأنه وجّه وزارة الدفاع “ببدء اختبار” الأسلحة النووية الأميركية، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الأربعاء إن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مضيفا أن “روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات”.

وبحسب “نشرة علماء الذرة” أجرت الصين آخر تجربة نووية عام 1990. أما آخر تجربة أميركية فكانت عام 1992 وروسية عام 1990. أما أحدث تجربة نووية فأجرتها كوريا الشمالية عام 2017.

وقد أدى النزاع بين الصين والولايات المتحدة والذي يشمل كل شيء من المعادن النادرة إلى فول الصويا ورسوم الموانئ، إلى زعزعة الأسواق وشلل سلاسل التوريد لأشهر.

وعقب محادثات تحضيرية مثمرة أجراها مفاوضون من الطرفين، قال ترامب الأربعاء وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية، إن “الكثير من المشكلات ستحل”.

وأضاف “كنا نتحدث معهم… أعتقد أننا سنحصل على نتيجة جيدة جدا لبلدنا وللعالم”.

لكن وزارة الخارجية الصينية كانت أكثر حذرا وقالت إن شي وترامب سيجريان محادثات “معمقة” حول “القضايا الرئيسية”.

وقال الناطق باسم الوزارة غوه جياكون “نحن على استعداد للعمل مع الجانب الأميركي لضمان أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية ويقدم توجيهات جديدة ويضخ زخما جديدا في التنمية المستقرة للعلاقات الصينية الأميركية”.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق سيتضمن خفض الرسوم الجمركية بنسبة 20% على السلع الصينية المتعلقة بالفنتانيل الذي تسبب في مقتل عشرات الآلاف من الأميركيين.

فول الصويا الأميركي

ومن القضايا المهمة أيضا بالنسبة إلى ترامب هو ما إذا كانت الصين ستستأنف شراء فول الصويا الأميركي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعد المحادثات التمهيدية في ماليزيا إن بكين وافقت على عمليات شراء “كبيرة”.

كذلك، تتمثل إحدى القضايا الكبرى الأخرى بالضوابط التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة هذا الشهر.

وتتمتع بكين باحتكار على هذه المواد التي تعد أساسية للمكونات الإلكترونية المتطورة.

وقال يوي سو من “ذي إيكونومست إنتليجنس يونيت”، “ما زالت هناك العديد من القضايا التي لم تحل بين البلدين، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العلاقات التجارية بينهما وحجمها”.

وأضاف لوكالة فرانس برس إن الاتفاق قد يسفر عن “إلغاء رسوم الموانئ على السفن أو رفع بعض الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل” من الجانب الأميركي “وفي المقابل، قد توافق الصين على شراء المزيد من السلع الأميركية لإظهار حسن نية”.