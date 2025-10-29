النائب البدادوة يبحث مع رئيس الوزراء عددا من القضايا الوطنية

وطنا اليوم _

في لقاء جمع نواب العاصمة عمّان بدولة رئيس الوزراء الأكرم وأعضاء الفريق الوزاري، تحدث النائب الدكتور أيمن البدادوة باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني، ناقلًا جملة من المطالب الوطنية التي تعكس تطلعات المواطنين وهمومهم، ومؤكدًا التزام الكتلة والحزب بالرؤية الملكية السامية في دعم الصناعة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية

وفي مقدمة المطالب، شدد البدادوة على أهمية إنشاء كلية متخصصة بالصناعة والتكنولوجيا التطبيقية، تسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على مواكبة التطور العالمي ودعم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه الكلية في جنوب وشرق عمّان لتخدم احتياجات المرحلة المقبلة، وتشكّل رافدًا أساسيًا للمدينة الصناعية في سحاب، بما يعزز التكامل بين التعليم التطبيقي واحتياجات السوق الصناعي

كما أكد البدادوة على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع العيادات الخارجية التابعة لمستشفى البشير في منطقة لواء القويسمة، وتحديدًا في منطقة الجمرك، مشيرًا إلى أنه طالب بهذا المشروع مرارًا وتكرارًا لما له من أهمية بالغة في تخفيف الضغط عن المستشفى الرئيسي وتقديم خدمات صحية مباشرة لأهالي المنطقة، بما يحقق العدالة في توزيع الرعاية الطبية ويعزز كفاءة الاستجابة الصحية في شرق العاصمة

وفي ملف الخدمات الصحية الأوسع، طالب بإنشاء مستشفى حكومي حديث في المحافظات، لتخفيف الضغط عن مستشفيات العاصمة وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذا المطلب يعزز كرامة المواطن ويحقق الإنصاف في الوصول إلى الرعاية الطبية.

كما شدد البدادوة على ضرورة إنصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين، لا سيما أصحاب الرواتب القديمة، من خلال تعديل رواتبهم وتقليص الفجوة بينهم وبين المتقاعدين الجدد، معتبرًا أن هذا الإنصاف هو استحقاق وطني وأخلاقي يجب أن يُنفذ دون تأخير.

وفي سياق الاهتمام بالخدمات المحلية، أشار البدادوة إلى بدء العمل على فتح منطقة خضراء في أرض المعارض بمنطقة مرج الحمام، بناءً على ما تم التوافق عليه خلال اللقاء، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة أبناء المنطقة، وتعزيز جودة الحياة فيها، ومشيرًا إلى أن أهالي مرج الحمام يستحقون بيئة صحية ومساحات عامة تليق بهم.

وفي ملف النقل، شدد البدادوة على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل الهيئات الحكومية، والتي يبلغ عددها نحو 65 هيئة، مؤكدًا أن المفوضين في هذه الهيئات يجب أن يكونوا متفرغين بشكل كامل لأعمالهم، لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق المساءلة الفاعلة في حال وجود مخالفات. وخصّ بالذكر قطاع النقل، الذي تعقد فيه الاجتماعات مرة أو مرتين شهريًا فقط، مما يربك المواطنين ويؤثر سلبًا على سير أعمالهم، داعيًا إلى إصلاح إداري يضمن كفاءة الأداء واستمرارية المتابعة.

وقبل ختام اللقاء، توجه البدادوة بالشكر لدولة رئيس الوزراء على الاستجابة لمطالب سابقة، وفي مقدمتها توسعة مركز صحي خريبة السوق، وإنشاء عدد من المدارس الجديدة ضمن منطقة الدائرة الأولى في العاصمة عمّان. كما شدد على ضرورة قيام وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتكثيف أعمال التسفيت والتعبيد في مناطق لواء ناعور ولواء القويسمة، إلى جانب تحسين إنارة الشوارع باستخدام إنارة “اللد” في منطقة مرج الحمام ومنطقة المقابلين، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، لفت البدادوة إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشروع مستشفى “ماي كلينك”، الذي لا يزال قائماً على الهيكل الإنشائي منذ أكثر من 14 عامًا دون استكمال أو تشغيل، مشددًا على أن استمرار هذا التعطيل يُعد إهدارًا للموارد ويُحرم المواطنين من خدمة صحية كان من المفترض أن تكون جاهزة منذ سنوات.

بهذا الحضور اللافت، أثبت الدكتور أيمن البدادوة أنه ليس مجرد نائب تحت القبة، بل قائد رأي ومبادر تنموي يحمل على عاتقه مسؤولية التغيير الإيجابي، ويجسد نموذجًا للبرلماني الذي يربط بين الرؤية الملكية والتطبيق الواقعي لمطالب الشعب