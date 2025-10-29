بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

يوم توعوي في جامعة مؤتة ضمن حملة “شتاء آمن”

44 ثانية ago
يوم توعوي في جامعة مؤتة ضمن حملة “شتاء آمن”

وطنا اليوم _

نظّمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الكرك وعمادة شؤون الطلبة يومًا توعويًا في رحاب جامعة مؤتة، ضمن فعاليات حملة “شتاء آمن” التي تطلقها مديرية الأمن العام، بحضور رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات وقائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز ونواب الرئيس ومدراء الأجهزة الامنية في المحافظة .

وأكد الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات خلال الفعالية أن جامعة مؤتة تحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والأمنية في تنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في نشر الوعي الوقائي وتعزيز ثقافة السلامة العامة بين الطلبة والمجتمع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الحد من الحوادث خلال فصل الشتاء.

من جانبه، أوضح قائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز أن حملة “شتاء آمن” تأتي تنفيذًا لتوجيهات مديرية الأمن العام الرامية إلى رفع مستوى الوعي والسلامة العامة لدى المواطنين، مبينًا أن التعاون مع الجامعات يشكّل ركيزة أساسية في نشر الثقافة الوقائية وتوعية الشباب بكيفية التعامل مع الظروف الجوية المختلفة، وضمان الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وجاهزية المركبات.

وتضمّنت فعاليات اليوم التوعوي عرضًا لمعدات وآليات الدفاع المدني المستخدمة في التعامل مع الظروف الجوية، واستعراضًا لآلية تلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها من قبل دوريات النجدة والسير، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية وتوزيع نشرات توعوية حول إجراءات السلامة خلال فصل الشتاء.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا ومشاركة فاعلة من المجتمع المحلي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، الذين ثمّنوا جهود جامعة مؤتة ومديرية الأمن العام في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:44

الحكومة تقرر إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي

16:38

أمانة عمان : أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات

16:33

رئاسة الوزراء تنشر فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة

16:26

أمازون تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

16:11

انطلاق رالي جوردان رايدرز غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين

16:07

تسريبات خطيرة.. هل بدأ العد التنازلي لحرب إسرائيلية على لبنان

15:39

إبرام مذكرة تفاهم بين “النزاهة” والمركز الأردني للتصميم والتطوير

15:22

بعد عودة وقف إطلاق النار.. رسالة تحذير من بن غفير لنتنياهو

15:14

الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة

14:52

تخلله إقامة معرض لشركات البريد والتوصيل في المملكة هيئة تنظيم الاتصالات تنظم احتفـالاً بيوم البريد العالمي وتطلق مبادرة “رياديو البريد” لطلبة الجامعـات

14:39

المومني عن مشروع المدينة الجديدة: نُعلن التفاصيل عند اكتمالها

14:23

المومني: الحكومة لا تمس أموال صندوق استثمار أموال الضمان

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025