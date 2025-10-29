يوم توعوي في جامعة مؤتة ضمن حملة “شتاء آمن”

وطنا اليوم _

نظّمت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة محافظة الكرك بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الكرك وعمادة شؤون الطلبة يومًا توعويًا في رحاب جامعة مؤتة، ضمن فعاليات حملة “شتاء آمن” التي تطلقها مديرية الأمن العام، بحضور رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات وقائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز ونواب الرئيس ومدراء الأجهزة الامنية في المحافظة .

وأكد الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات خلال الفعالية أن جامعة مؤتة تحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية والأمنية في تنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم في نشر الوعي الوقائي وتعزيز ثقافة السلامة العامة بين الطلبة والمجتمع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الحد من الحوادث خلال فصل الشتاء.

من جانبه، أوضح قائد أمن إقليم الجنوب العميد محمود الفايز أن حملة “شتاء آمن” تأتي تنفيذًا لتوجيهات مديرية الأمن العام الرامية إلى رفع مستوى الوعي والسلامة العامة لدى المواطنين، مبينًا أن التعاون مع الجامعات يشكّل ركيزة أساسية في نشر الثقافة الوقائية وتوعية الشباب بكيفية التعامل مع الظروف الجوية المختلفة، وضمان الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وجاهزية المركبات.

وتضمّنت فعاليات اليوم التوعوي عرضًا لمعدات وآليات الدفاع المدني المستخدمة في التعامل مع الظروف الجوية، واستعراضًا لآلية تلقي البلاغات والاستجابة السريعة لها من قبل دوريات النجدة والسير، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية وتوزيع نشرات توعوية حول إجراءات السلامة خلال فصل الشتاء.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا ومشاركة فاعلة من المجتمع المحلي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، الذين ثمّنوا جهود جامعة مؤتة ومديرية الأمن العام في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وحماية الأرواح والممتلكات.