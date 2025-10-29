الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة

وطنا اليوم:اطلع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لجمعية “استعادة الأمل” الأردنية، والتي تم تصميمها وتطويرها محليا لتوفير الرعاية والخدمات لمبتوري الأطراف.

واستمع جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية مع معنيين بتطوير هذه الوحدات والإشراف عليها، إلى إيجاز قدمه رئيس الجمعية فواز الشكعة، حول تطوير آلية عمل وحدات الدعم.

وتحدث الشكعة عن أهداف وحدات الدعم المتمثلة في الوصول للمرضى المنقطعين عن الرعاية الصحية وتزويدهم بخدمات طبية وتأهيلية شاملة متعلقة بالأطراف الاصطناعية، تحت إشراف طاقم طبي مؤهل.

وأشار إلى أن هذه الوحدات تمثل إنجازا هندسيا وطبيا للأردن، فهي نتاج للابتكار في التصميم الصناعي وتقنيات الصحة الرقمية.

وتشكل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة نموذجا وطنيا رائدا يهدف لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للتميز في مجالي الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل، عبر تطوير حلول تسهم في تحويل العمل الإنساني إلى نموذج مستدام قائم على التكنولوجيا.

وانطلقت جمعية “استعادة الأمل” العام الماضي كمبادرة بتوجيهات ملكية، لتقديم الدعم الطبي السريع لمبتوري الأطراف في غزة، وتم تنفيذها بالتعاون بين الخدمات الطبية الملكية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجرى توسيع عملها بعد التأسيس