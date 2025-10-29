عمان الأهلية تهنئ طالبها محمود الطرايرة بفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكواندو

وطنا اليوم:في إنجازٍ رياضيٍ مشرّف يُضاف إلى سجل نجاحات طلبة جامعة عمان الأهلية، تُوّج الطالب محمود الطرايرة بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكواندو، والتي أُقيمت في مدينة ووشي الصينية، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم.

ويأتي هذا التتويج تأكيدًا على تميز طلبة الجامعة ليس فقط في المجال الأكاديمي، بل أيضًا في المجالات الرياضية التي تسهم في تمثيل الوطن ورفع رايته عاليًا في المحافل الدولية.

وقد عبّرت أسرة جامعة عمان الأهلية عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يجسد روح العزيمة والإصرار لدى طلبتها المبدعين، مشيدةً بالجهود التي يبذلها اللاعب محمود الطرايرة في تمثيل المنتخب الوطني وتشريف اسم الأردن والجامعة على الساحة العالمية .

وتتمنى الجامعة لبطلها كل التوفيق والنجاح في مشواره الرياضي، ومزيدًا من الإنجازات التي تُعلي اسم الأردن وجامعة عمان الأهلية في المحافل الدولية.