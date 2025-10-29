بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

36 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على
درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المرموقة في التخصص التالي:-
كلية العلوم الطبية المساندة: تخصص العلاج الطبيعي

وفقاً للشروط التالية:
أن لايقل معدله عن (جيد جداً) في البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب
الالتزام بالعمل في الجامعة وفق الشروط الخاصة بنظام البعثات
يفضل ممن لديه أبحاث في مجلات علمية أو مؤتمرات على أن تكون معتمدة ومصنفة في قاعدة البيانات Scopus or ISI))
تعطى الاولوية للذين على مقاعد الدراسة أو لديهم قبول من جامعة مصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم ضمن تصنيف QS
أن يجيد اللغة الانجليزية ويثبت ذلك في امتحان التوفل بعلامة لا تقل عن (550)، أو ما يعادلها
أن لا يزيد عمر المبعوث عن (35) عاماً

على المتميزين والراغبين الاستفادة من هذه الفرصة التقدم بطلباتهم الى دائرة الموارد البشرية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
السيرة الذاتية
صور عن الشهادات الجامعية (البكالوريوس والماجستير)
صورة عن كشف علامات الشهادات الجامعية
صورة عن شهادة الثانوية العامة
صورة عن الهوية الشخصية
صورة شخصية

تقدم الطلبات الى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا، علماً بأن اخر موعد لقبول الطلبات يوم السبت 15/11/2025.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2392


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:26

جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

12:15

الأرصاد : مؤشرات مطرية سلبية ودعوة لصلاة الاستسقاء

12:00

رئيس الوزراء يكشف عن مشاريع كبرى في العاصمة عمان

11:30

اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات

11:27

عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر في مستشفيات البشير

11:22

اكتشاف مومياء ديناصور نادرة عمرها 110 ملايين عام

11:16

جيش الاحتلال يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد ليلة دامية

11:10

اعتزال صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس

10:58

الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

10:52

9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

10:49

سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

10:44

الضمان: بدل إجازة الأمومة يُصرف للمؤمن عليها في حالات وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025