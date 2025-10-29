بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

28 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا
عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026،
وفقاً للتخصص التالي:
الكلية
التخصص
الرتبة الأكاديمية
كلية الصيدلة

كيمياء صيدلانية

أستاذ مساعد

يشترط في المتقدم:
أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر 3 سنوات.
أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
تعطى الأولوية من لديه خبره تدريسية.
أن يكون لدى المتقدم معادلة شهادة في التخصص المطلوب

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
السيرة الذاتية.
وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لقبول الطلبات يوم الثلاثاء 4/11/2025
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:15

الأرصاد : مؤشرات مطرية سلبية ودعوة لصلاة الاستسقاء

12:00

رئيس الوزراء يكشف عن مشاريع كبرى في العاصمة عمان

11:30

اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات

11:27

عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر في مستشفيات البشير

11:22

اكتشاف مومياء ديناصور نادرة عمرها 110 ملايين عام

11:16

جيش الاحتلال يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد ليلة دامية

11:10

اعتزال صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس

10:58

الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

10:52

9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

10:49

سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

10:44

الضمان: بدل إجازة الأمومة يُصرف للمؤمن عليها في حالات وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة

10:41

الأمن العام يفعّل العقوبات بحق المقيمين غير الملتزمين بتسجيل السكن

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025