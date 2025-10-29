الأرصاد : مؤشرات مطرية سلبية ودعوة لصلاة الاستسقاء

وطنا اليوم:قال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن فصل الخريف يبدأ في الثلث الأخير من شهر أيلول ويمتد حتى الحادي والعشرين من كانون الأول، مشيرا إلى أن الأيام الأولى من شهر تشرين الثاني لا تُظهر مؤشرات على حالات جوية مؤثرة، حيث تتلاشى بعض التقلبات قبل وصولها.

وأوضح آل خطاب، أن الموسم المطري العام الماضي لم يتجاوز 40-45% من معدله الطبيعي، ما يعني أنه كان موسما ضعيفا جدا.

وأضاف أن موسم الخريف من المفترض أن يسهم بنحو 11% من المعدل المطري السنوي، إلا أنه حتى الآن لم يحقق سوى 1% فقط.

وأشار إلى أن التنبؤات الفصلية لشهر تشرين الثاني في منطقة بلاد الشام تشير إلى معدلات أقل من المعتاد، واعتبر ذلك مؤشرا سلبيا على الموسم المطري.

ودعا المواطنين إلى التضرع إلى الله وإقامة صلاة الاستسقاء في جميع الظروف.

كما كشف آل خطاب عن مشروع تعمل عليه وزارة المياه يهدف إلى تحقيق الاستمطار في الأردن، مضيفا أن الدائرة أعدّت مسودة مشروع قانون لتنظيم عمل التنبؤات الجوية، لضمان دقة التوقعات وتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التنبؤات غير الدقيقة.

وختم آل خطاب حديثه بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الأرصاد الجوية، موضحًا أن كل دينار يُستثمر في الأرصاد يقلل الخسائر بعشرة أضعافه، معتبرا أن الاستثمار في الأرصاد أهم من الاستثمار في البنوك