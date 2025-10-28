جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا، مؤخراً، في زيارة عمل علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية، وذلك ضمن إطار المشروع البحثي المموّل من لجنة العلاقات العربية الأسترالية بعنوان:

“Low-Carbon Design Innovations and Technology Adoption for Jordan’s Rural Municipalities”

ومثّل الجامعة في هذه الزيارة عضو هئية التدريس في كلية الهندسة والتكنولوجيا / قسم الهندسة المدنية، الدكتور علاء شديفات، وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التجارب الأسترالية في مجال الأبنية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وتضمّنت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من الشركات المتخصصة في تصنيع الأبنية الجاهزة، بالإضافة إلى الاطلاع على مجموعة من المشاريع الإنشائية النموذجية التي تطبق معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية جامعة فيلادلفيا الرامية إلى توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز حضورها الأكاديمي على الساحة البحثية العالمية من خلال مبادرات علمية نوعية تسهم في تطوير المعرفة وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة حول العالم.