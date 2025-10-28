عمّان الأهلية تفوز بالمركز الأول في المونديال العالمي للخُبز بفرنسا

وطنا اليوم:حققت كلية إدارة الضيافة والسياحة في جامعة عمّان الأهلية إنجازاً عالمياً متميزاً بفوز فريقها بالمركز الأول في المسابقة العالمية للخبز “Mondial du Pain” التي أُقيمت في مدينة نانت الفرنسية، بمشاركة نخبة من أفضل الخبّازين من أكثر من عشرين دولة حول العالم.

وتميّز الفريق الأردني بكونه أول فريق نسائي عربي بالكامل يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، ممثلاً الأردن والعالم العربي للمرة الأولى في تاريخ المونديال، حيث لاقى إعجاب لجنة التحكيم والجمهور بما قدّمه من أعمال فنية وإبداعات مستوحاة من الهوية الأردنية والتراث الوطني، مستخدماً مكونات تعبّر عن النكهات الأصيلة للمطبخ الأردني.

وحصد الفريق الميداليات الذهبية في مختلف فئات المسابقة، حيث نالت الشيف ميساء حسيبا – مدرّسة ومدرّبة في الكلية والمشرفة على الفريق – ميدالية ذهبية والوسام الذهبي للمونديال العالمي للخبز تقديراً لمهارتها الفنية العالية ودورها القيادي، كما توّجت الشيف مريم الروسان بـ الوسام الذهبي للمونديال العالمي للخبز كأول خبّازة أردنية تنال هذا التكريم المرموق في تاريخ المسابقة، فيما حصلت الطالبة حلا أبو جبارة على ميدالية ذهبية ضمن فئة الشباب المتدربين لتميزها في الأداء والإبداع.

وأعربت كلية إدارة الضيافة والسياحة في الجامعة عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز العالمي الذي يضع الكلية على خريطة المهارات العالمية في فنون الخُبز والضيافة، ويعكس المستوى الأكاديمي والمهني المتقدم لبرامجها التدريبية، تأكيداً على دور الجامعة الريادي في دعم الإبداع وتمكين المرأة الأردنية والعربية في المحافل الدولية.