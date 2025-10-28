أمانة عمان: عقوبات رادعة للعبث بالممتلكات العامة والحدائق

وطنا اليوم:كشف المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان، المهندس معين زريقات، عن إطلاق نظام جديد بعد الحصول على موافقة رئاسة الوزراء وديوان التشريع، يتضمن تعليمات وعقوبات رادعة للحد من العبث والتخريب الذي تتعرض له الثروة الحرجية والممتلكات العامة في الحدائق والمتنزهات.

وقال زريقات، إن وحدات الصحية العامة في الحدائق تتعرض بشكل متكرر للعبث والممارسات السيئة، ما يضطر كوادر الأمانة إلى استبدال القطع والمواد بشكل يومي أو شبه يومي، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً.

وأضاف أن هناك حالياً 10 حدائق مغلقة بسبب صيانة وحداتها الصحية التي لا تليق بالمواطن ولا بأمانة عمان نتيجة التخريب المستمر.

وبيّن أن عدداً كبيراً من الحدائق لم يكن يحتوي على وحدات صحية، حيث تعمل الأمانة سنوياً على إنشاء وحدات صحية وغرف حراسة في 5-6 حدائق، مشيراً إلى أن هناك نحو 25 إلى 30 حديقة ما تزال دون وحدات صحية، ويتم العمل تدريجياً على تجهيزها.

وشدد زريقات على أن الحدائق والمرافق الصحية فيها خُصصت لخدمة المواطنين بشكل مجاني ولن يتم فرض رسوم عليها، داعياً المواطنين إلى التعاون في الحفاظ عليها ومنع العبث بها.

وكشف أن لدى الأمانة 141 حديقة، منها 75 لا تليق بالمواطن حالياً، مبيناً أن حملات الصيانة والتأهيل انطلقت فعلاً سواء من خلال كوادر الأمانة الداخلية أو عبر طرح العطاءات.

وأوضح أنه بقي ما بين 8 – 10 حدائق يستوجب تاهيلها بحسب برنامج تأهيل الحدائق ضمن استراتيجية أمانة عمان للأعوام 2022 – 2026