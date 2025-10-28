بنك القاهرة عمان
انخفاض أسعار الذهب عيار 21 محليا بمقدار دينار و40 قرشا

28 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، يوم الثلاثاء، بمقدار دينار و40 قرشًا، حيث سجل سعر الغرام الواحد من الذهب مختلف العيارات ما بين دينار و40 قرشًا ودينار و60 قرشًا، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 80.3 دينارًا في محلات الصاغة، بينما وصل سعر الشراء إلى 76.9 دينارًا، مما يعكس انخفاضًا بمقدار دينار و40 قرشًا.
أما بالنسبة لأسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد سجلت 92 دينارًا، 71.1 دينارًا، و54 دينارًا على التوالي.


