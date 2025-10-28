بنك القاهرة عمان
مقارنة بين فاتورة التقاعد الحكومي وفاتورة تقاعد الضمان

28 أكتوبر 2025
مقارنة بين فاتورة التقاعد الحكومي وفاتورة تقاعد الضمان

الخبير موسى الصبيحي

بلغت فاتورة التقاعد الحكومي على حساب الخزينة العامة للدولة (مدني وعسكري) للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ( من 1-1-2025 إلى 31-8-2025 ) بحسب بيانات وزارة المالية حوالي ( 1.19 ) مليار دينار لحوالي ( 423 ) ألف متقاعد تراكمياً.

فيما بلغت فاتورة تقاعد الضمان الاجتماعي للفترة نفسها حوالي ( 1.31 ) مليار دينار ولحوالي ( 378 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً.

ومن المتوقع أن تصل فاتورة التقاعد الرسمي، بأنواعه الثلاثة التقاعد المدني والتقاعد العسكري وتقاعد الضمان، للعام الحالي 2025 إلى حوالي ( 3.7 ) مليار دينار لكافة المتقاعدين، وفقاً لقوانين التقاعد الثلاثة المذكورة، والمتوقع أن يصل عددهم تراكمياً إلى حوالي ( 800 ) ألف متقاعد مع نهاية العام الجاري 2025.


