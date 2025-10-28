مقارنة بين فاتورة التقاعد الحكومي وفاتورة تقاعد الضمان

الخبير موسى الصبيحي

بلغت فاتورة التقاعد الحكومي على حساب الخزينة العامة للدولة (مدني وعسكري) للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ( من 1-1-2025 إلى 31-8-2025 ) بحسب بيانات وزارة المالية حوالي ( 1.19 ) مليار دينار لحوالي ( 423 ) ألف متقاعد تراكمياً.

فيما بلغت فاتورة تقاعد الضمان الاجتماعي للفترة نفسها حوالي ( 1.31 ) مليار دينار ولحوالي ( 378 ) ألف متقاعد ضمان تراكمياً.

ومن المتوقع أن تصل فاتورة التقاعد الرسمي، بأنواعه الثلاثة التقاعد المدني والتقاعد العسكري وتقاعد الضمان، للعام الحالي 2025 إلى حوالي ( 3.7 ) مليار دينار لكافة المتقاعدين، وفقاً لقوانين التقاعد الثلاثة المذكورة، والمتوقع أن يصل عددهم تراكمياً إلى حوالي ( 800 ) ألف متقاعد مع نهاية العام الجاري 2025.