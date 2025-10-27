رئيس جامعة مؤتة يؤكد استمرار الجامعة في التطوير والتحديث رغم التحديات المالية

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات مساء اليوم أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الإنسانية، بحضور نواب الرئيس والعمداء ومديري المراكز والوحدات الإدارية، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الجامعة مع الكوادر الأكاديمية مع بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور النعيمات بالحضور، مؤكداً اعتزازه بالهيئة التدريسية للجامعة لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الفكر والهوية الوطنية، وتعزيز القيم الأكاديمية والعلمية والبحثيه والثقافية لدى الطلبة.

وتحدث رئيس الجامعة عن مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن جامعة مؤتة ماضية في تحسين البنية التحتية والمرافق العامة والمختبرات وقاعات التدريس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات التعليم الجامعي المعاصر. كما أكد أهمية مراجعة الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وبما يعزز فرص التشغيل لخريجي الجامعة في مختلف التخصصات.

وأشاد الدكتور النعيمات بدور أعضاء الهيئة التدريسية في صناعة مسيرة الجامعة الأكاديمية، مشيراً إلى أن جامعة مؤتة تفخر بأنها خرّجت الآلاف من الطلبة في جناحيها العسكري والمدني، الذين أصبحوا رافداً أساسياً في خدمة الوطن في مختلف المؤسسات الوطنية والعربية.

كما تطرق رئيس الجامعة إلى التحديات المالية التي تواجه الجامعة نتيجة المديونية المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي تعود أسبابها إلى محدودية الدعم الحكومي وضعف الإقبال على البرنامج الدولي وتقنين القبول في البرنامج الموازي، مؤكداً أن هذه الظروف لن تثني الجامعة عن مواصلة مسيرتها التطويرية وتحقيق رؤيتها في التميز والريادة.

وبيّن الدكتور النعيمات أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الريادية والشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش مفتوح بين رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، جرى خلاله تبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة جامعة مؤتة كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم العالي والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.