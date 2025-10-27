بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

رئيس جامعة مؤتة يؤكد استمرار الجامعة في التطوير والتحديث رغم التحديات المالية

7 ثواني ago
رئيس جامعة مؤتة يؤكد استمرار الجامعة في التطوير والتحديث رغم التحديات المالية

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات مساء اليوم أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الإنسانية، بحضور نواب الرئيس والعمداء ومديري المراكز والوحدات الإدارية، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها الجامعة مع الكوادر الأكاديمية مع بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور النعيمات بالحضور، مؤكداً اعتزازه بالهيئة التدريسية للجامعة لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الفكر والهوية الوطنية، وتعزيز القيم الأكاديمية والعلمية والبحثيه والثقافية لدى الطلبة.
وتحدث رئيس الجامعة عن مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها الجامعة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن جامعة مؤتة ماضية في تحسين البنية التحتية والمرافق العامة والمختبرات وقاعات التدريس، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات التعليم الجامعي المعاصر. كما أكد أهمية مراجعة الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وبما يعزز فرص التشغيل لخريجي الجامعة في مختلف التخصصات.
وأشاد الدكتور النعيمات بدور أعضاء الهيئة التدريسية في صناعة مسيرة الجامعة الأكاديمية، مشيراً إلى أن جامعة مؤتة تفخر بأنها خرّجت الآلاف من الطلبة في جناحيها العسكري والمدني، الذين أصبحوا رافداً أساسياً في خدمة الوطن في مختلف المؤسسات الوطنية والعربية.
كما تطرق رئيس الجامعة إلى التحديات المالية التي تواجه الجامعة نتيجة المديونية المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي تعود أسبابها إلى محدودية الدعم الحكومي وضعف الإقبال على البرنامج الدولي وتقنين القبول في البرنامج الموازي، مؤكداً أن هذه الظروف لن تثني الجامعة عن مواصلة مسيرتها التطويرية وتحقيق رؤيتها في التميز والريادة.
وبيّن الدكتور النعيمات أن الجامعة تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الريادية والشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
وفي ختام اللقاء، دار نقاش مفتوح بين رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، جرى خلاله تبادل الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة جامعة مؤتة كمؤسسة وطنية رائدة في التعليم العالي والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

تطبيق نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة – العمري الشهر المقبل

19:19

أمنية إحدى شركات Beyon تكشف عن زي الوحدات بالشعار الجديد وتؤكد شراكتها الراسخة مع النادي

19:16

تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات

19:07

الملك يدعو إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية

19:04

إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة

18:47

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

18:15

من ثوبٍ ممزق إلى دكتوراه في الحياة: حكاية الطفولة في تراب الكرك

17:13

القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية

17:12

رئيسا النواب والأعيان: خطاب العرش خارطة طريق لتحقيق الأهداف الوطنية

17:07

اختتام مشروع “المراكز الصحية الصديقة للمرأة” في محافظات الجنوب بدعم من الحكومة اليابانية وصندوق الأمم المتحدة

17:04

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون

16:48

كابيتال بنك يوقّع اتفاقية قرض أخضر مساند الأكبر من نوعه بقيمة 135 مليون دولار بالتعاون مع مؤسسات تمويلية دولية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا