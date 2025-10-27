اختتام مشروع “المراكز الصحية الصديقة للمرأة” في محافظات الجنوب بدعم من الحكومة اليابانية وصندوق الأمم المتحدة

وطنا اليوم _

شارك أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، في احتفالية اختتام مشروع “المراكز الصحية الصديقة للمرأة” في محافظات الجنوب، والممول من الحكومة اليابانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

وتضمنت الفعالية زيارة إلى مركز صحي غور المزرعة الشامل في محافظة الكرك، بمشاركة سعادة السفير الياباني في عمان وعدد من ممثلي المؤسسات الصحية الوطنية، من بينها المركز الوطني للعناية بصحة المرأة والمجلس الوطني للسياسات الاعتمادية.

وفي ختام الجولة، جرى بحث فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المعنية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتبادل الخبرات في مجالات الوقاية من الأوبئة وتحسين صحة المرأة والأسرة في مختلف مناطق المملكة .

وخلال الزيارة، أكد الدكتور الشبول حرص وزارة الصحة على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على دعم المراكز الصحية الشاملة وتزويدها بالكوادر المؤهلة والمعدات الحديثة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة.