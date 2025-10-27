بنك القاهرة عمان
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث التعاون

إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الإثنين، وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور ممثلي وكالة الخبرة الفرنسية من مشروع تكاتف، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكدّت بني مصطفى أهمية التعاون والشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة الخبرة الفرنسية، في مجال تقديم خدمات إجتماعية مستدامة ومستجيبة لحاجات المجتمعات المحلية، وبما ينعكس إيجاباً على الفئات المستهدفة.

وأشارت إلى أن مشروع تكاتف الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفذه الوزارة بالشراكة مع وكالة الخبرة الفرنسية يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال تطوير خدمات اجتماعية مستدامة وشاملة في مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة للوزارة، في محافظات العاصمة والكرك وجرش، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتشمل الحملات التوعوية، والتمكين الاقتصادي، والوقاية من العنف، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضافت، أن المشروع يركز على تأهيل مراكز تنمية المجتمع المحلي المستهدفة، لتكون ملائمة لتقديم الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فيها.

كما بينت أن الوزارة، تسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة، من خلال تدريب وتأهيل العاملين الاجتماعيين على تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات، حيث بدأت منذ إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، والتعليمات الخاصة به، على رفع قدرات العاملين في مجال العمل الاجتماعي، مبينة أهمية التدريب في مجال التماسك الاجتماعي.

كما ثمنت التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال الحماية الاجتماعية، وفي تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، والتدريب في مجال التماسك الاجتماعي، في إطار نهج الوزارة المستمر في الانفتاح والتفاعل والشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جهتهم، أعرب ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة الخبرة الفرنسية، عن أهمية المشروع في دعم جهود الوزارة في عدد من المجالات الاجتماعية، وتطلعهم إلى تطوير الخدمات المقدمة في المجتمعات المحلية، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة، بما ينسجم مع أولويات الوزارة والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.


