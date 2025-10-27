“بي بي سي” تبث وثائقيا اليوم حول الجهود الإغاثية الأردنية في غزة

وطنا اليوم:تبث قناة بي بي سي البريطانية، مساء اليوم الاثنين، برنامجا وثائقيا بعنوان “ملك الأردن وأطفال غزة”، يبرز الجهود الإنسانية الأردنية لإغاثة الفلسطينيين في غزة.

ويتضمن الوثائقي مقابلتين مع جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أجراهما المراسل الخاص لقناة البي بي سي فيرغال كين.

وستقوم القناة ببث الوثائقي ضمن برنامج “بانوراما” على قناة (بي بي سي 1) الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت عمان.