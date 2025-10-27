بنك القاهرة عمان
إسرائيل تنهي حالة الطوارئ في الجنوب لأول مرة منذ 7 أكتوبر

32 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وافق على توصية الجيش بعدم تمديد “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بجنوب البلاد”، الذي يمنح السلطات صلاحيات موسعة خلال حالات الطوارئ الأمنية.
ويعني قرار كاتس إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال كاتس في بيان اليوم الاثنين إن “هذه الخطوة تعكس الواقع الأمني الجديد في الجنوب الذي تحقق بفضل العمليات الحاسمة والقوية التي نفذها مقاتلونا الأبطال ضد تنظيم حماس الإرهابي على مدى العامين الماضيين”.
وأضاف أن إسرائيل تظل “ملتزمة تماما بتحقيق جميع أهداف الحرب المحددة، وفي مقدمتها تفكيك القدرات العسكرية لحماس ونزع السلاح من غزة”.
وشدد كاتس على أن الحكومة ستواصل العمل “بقوة ومسؤولية للحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين داخل جميع حدودها”.
وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.
وجاء الاتفاق بعد حرب إبادة أطلقتها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
وحسب أرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة بموقعه الإلكتروني، قُتل 919 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6333 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.


