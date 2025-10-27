الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام خريجي أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية من تخصصات بكالوريوس إدارة الكوارث والأزمات، وبكالوريوس الإسعاف الطبي المتخصص، ودبلوم الأمن والسلامة، إلى التقدم بطلبات التجنيد للالتحاق بصفوفها، وذلك ضمن شروط محددة أعلنت عنها الأكاديمية عبر موقعها الرسمي.

وأكدت المديرية أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من حرصها على متابعة خريجي الأكاديمية ودعم مسيرتهم المهنية، وفتح المجال أمامهم للانضمام إلى إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات الأمن والسلامة العامة.

وبيّنت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام www.psd.gov.joداعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة بالتقديم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025.