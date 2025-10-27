بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد

34 ثانية ago
الأمن يدعو خريجي أكاديمية الأمير الحسين للحماية لتقديم طلبات التجنيد

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام خريجي أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية من تخصصات بكالوريوس إدارة الكوارث والأزمات، وبكالوريوس الإسعاف الطبي المتخصص، ودبلوم الأمن والسلامة، إلى التقدم بطلبات التجنيد للالتحاق بصفوفها، وذلك ضمن شروط محددة أعلنت عنها الأكاديمية عبر موقعها الرسمي.
وأكدت المديرية أن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من حرصها على متابعة خريجي الأكاديمية ودعم مسيرتهم المهنية، وفتح المجال أمامهم للانضمام إلى إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالات الأمن والسلامة العامة.
وبيّنت أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام www.psd.gov.joداعية الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة بالتقديم قبل نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

مهم من التربية بشأن تعديل دوام المدارس الحكومية

09:46

التخطيط الاستراتيجي الخفي لتكسير المجاديف وإقصاء الكفاءات

09:41

أميركا تحتجز المعلق البريطاني سامي حمدي لانتقاده إسرائيل

09:35

لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة في جميع المحافظات

09:32

هيئة الاتصالات تطلق مبادرة رياديو البريد وتحتفل باليوم العالمي للبريد

09:28

تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

09:25

3 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان

09:23

الاحتلال يستولي على 73 دونما من أراضي محافظتي رام الله والبيرة

09:20

الضمان وأرباح الفوسفات.. تردّد في الشراء وفُرص في الهباء.!

09:19

خطاب العرش.. رسالة الإيمان والثبات

09:17

قبل أن يتحدث الملك .. يتهيأ الوطن

09:12

كراكاس تتهم واشنطن بإشعال حرب في منطقة الكاريبي

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025