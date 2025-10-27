مهم من التربية بشأن تعديل دوام المدارس الحكومية

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى التكيف مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي (UTC+3) على مدار العام، ومعالجة المخاوف الواسعة المتعلقة بسلامة الطلبة خلال أشهر الشتاء، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تعديل أوقات الدوام الرسمي للمدارس الحكومية.

وسيبدأ تطبيق القرار اعتبارا من صباح يوم الأحد الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، ويستمر العمل به حتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

القرار، الذي يهدف لضمان وصول الطلبة بعد شروق الشمس، أثار تساؤلات بعد أن أكدت الوزارة أنه لا يشمل المدارس الخاصة، نظرا لـ “خصوصيتها” التشغيلية.

تفاصيل الدوام الجديد: الحصة الأولى 8:30 صباحا

جاء القرار، الذي تم تعميمه رسميا على كافة مديريات التربية والتعليم، ليؤخر بدء اليوم الدراسي بشكل ملحوظ. وتشمل الترتيبات الجديدة ما يلي:

1. مدارس الفترة الواحدة:

فتح أبواب المدارس: الساعة 7:45 صباحا.

بدء الطابور الصباحي: الساعة 8:15 صباحا.

بدء الحصة الأولى: الساعة 8:30 صباحا.

مدة الحصة: 45 دقيقة.

2. مدارس الفترتين:

الفترة الصباحية: تبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 صباحا (الطابور 8:15).

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12:50 ظهرا، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 1:00 ظهرا.

مدة الحصة (للفترتين): 35 دقيقة، مع إلغاء استراحة الخمس دقائق بين الحصص لتعويض الوقت.

لماذا التعديل؟.. تبعات تثبيت التوقيت الصيفي

يأتي قرار “التربية” كاستجابة عملية لقرار الحكومة السابق بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

ورغم المبررات الاقتصادية لهذا القرار (الاستفادة من ضوء النهار وتقليل إرباك تغيير الساعة)، إلا أنه خلق تحديا كبيرا في الشتاء، يتمثل في تأخر شروق الشمس.

وكان بدء الدوام في المواعيد المعتادة سيجبر مئات الآلاف من الطلبة على الخروج والتنقل في “ظلام دامس”، مما أثار مخاوف جدية تتعلق بالسلامة المرورية والأمن الشخصي.

وجاء هذا التأخير استجابة لمطالبات الأهالي بضمان وصول أبنائهم للمدارس في وضح النهار.

استثناء “المدارس الخاصة” يثير التساؤلات

أثار التعميم جدلا بعد تأكيد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، أن القرار لا يشمل المدارس الخاصة.

وبرر الحياصات هذا الاستثناء بأن “لكل مدرسة خاصة خصوصيتها”، مشيرا إلى أنظمة النقل المدرسي الخاصة بها وما يعرف بـ”جولات الطلبة” التي تنظمها الباصات.

وأوضح أن الوزارة منحت هذه المدارس “مرونة” لتحديد مواعيدها بما يتناسب مع ظروفها.

ورغم ذلك، يرى أولياء أمور أن هذا الاستثناء قد يخلق إرباكا للأسر التي لديها أبناء في مدارس حكومية وأخرى خاصة بمواعيد مختلفة، كما أنه يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق معايير السلامة بشكل موحد على جميع طلبة المملكة