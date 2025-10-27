بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة في جميع المحافظات

45 ثانية ago
لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة في جميع المحافظات

وطنا اليوم:عقدت اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ورئيس اللجنة، يعرب القضاة، اجتماعها الخامس عشر، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بتعزيز كفاءة عمليات التفتيش على المنشآت الاقتصادية في الأردن.
وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش على المواد الخطرة، تضم ممثلين من وزارة الداخلية وعدد من الجهات التنظيمية المعنية، بهدف تعزيز الرقابة على المواد الخطرة وإدارتها في كافة المحافظات.
ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحسين مستوى الأمان والسلامة في المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة.
كما تم تمديد أعمال اللجان المشتركة التي تم تشكيلها بموجب قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تمديد تفويض الصلاحيات بين الجهات المعنية حسب نظام التفويض المعمول به. وشمل ذلك تشكيل لجان تفتيش مشتركة للعمل على تحسين آليات التفتيش وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتطوير أنظمة الرقابة والتفتيش على الأعمال، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر أمانًا وشفافية، بما يعزز سلامة المنشآت ويحسن من مستوى الخدمة في السوق المحلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:32

هيئة الاتصالات تطلق مبادرة رياديو البريد وتحتفل باليوم العالمي للبريد

09:28

تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

09:25

3 شهداء على الأقل في غارات إسرائيلية على لبنان

09:23

الاحتلال يستولي على 73 دونما من أراضي محافظتي رام الله والبيرة

09:20

الضمان وأرباح الفوسفات.. تردّد في الشراء وفُرص في الهباء.!

09:19

خطاب العرش.. رسالة الإيمان والثبات

09:17

قبل أن يتحدث الملك .. يتهيأ الوطن

09:12

كراكاس تتهم واشنطن بإشعال حرب في منطقة الكاريبي

09:09

القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

23:50

حين يقلق الملك… يطمئن الوطن

23:39

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

23:24

إضاءات في خطاب العرش السامي

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025