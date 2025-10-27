الضمان وأرباح الفوسفات.. تردّد في الشراء وفُرص في الهباء.!

الخبير موسى الصبيحي

تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته ( 16.7 %) تقريباً من رأسمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وقد قبض صندوق استثمار اموال الضمان أرباحاً من الشركة عن نتائج أعمالها العام الماضي ما مقداره ( 65.6 ) مليون دينار، إضافة إلى حصوله على ( 8.7 ) مليون سهم من الأسهم المجانية التي تم توزيعها بنسبة ( 21.12% ) مما يمتلك من أسهم بسبب رفع رأسمال الشركة إلى ( 300 ) مليون دينار.

كتبت العديد من المقالات مطالباً صندوق الضمان برفع ملكيته في الشركة، كاسترداد لشركة وطنية ضخمة تعرّضت خطأً لخصخصة ظالمة وبِيع جزء كبير منها لشركات أجنبية في فترات سابقة.

وبالأمس القريب جداً كتبت أكثر من منشور ناصحاً الصندوق بشراء ما عرضته إحدى الجهات الخارجية من بيع أسهمها في “الفوسفات” وهي بمئات الآلاف ( قرابة المليون سهم)، لكن الصندوق لم يشترِ إلا القليل القليل.!

ما جعلني أعيد الكتابة في الموضوع اليوم هو الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة وربحيتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث حقّقت أرباحاً صافية حتى 30-9-2025 بمقدار ( 417 ) مليون دينار، بزيادة حوالي ( 100 ) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 وبنسبة بلغت حوالي ( 30 % ).

أي فرص ضاعت على الضمان في شركة مناجم فوسفات الأردن (ذهب الأردن).. أي فرص ذهبت في الهباء.؟!