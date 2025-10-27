بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الضمان وأرباح الفوسفات.. تردّد في الشراء وفُرص في الهباء.!

32 ثانية ago
الضمان وأرباح الفوسفات.. تردّد في الشراء وفُرص في الهباء.!

الخبير موسى الصبيحي

تمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته ( 16.7 %) تقريباً من رأسمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية. وقد قبض صندوق استثمار اموال الضمان أرباحاً من الشركة عن نتائج أعمالها العام الماضي ما مقداره ( 65.6 ) مليون دينار، إضافة إلى حصوله على ( 8.7 ) مليون سهم من الأسهم المجانية التي تم توزيعها بنسبة ( 21.12% ) مما يمتلك من أسهم بسبب رفع رأسمال الشركة إلى ( 300 ) مليون دينار.

كتبت العديد من المقالات مطالباً صندوق الضمان برفع ملكيته في الشركة، كاسترداد لشركة وطنية ضخمة تعرّضت خطأً لخصخصة ظالمة وبِيع جزء كبير منها لشركات أجنبية في فترات سابقة.

وبالأمس القريب جداً كتبت أكثر من منشور ناصحاً الصندوق بشراء ما عرضته إحدى الجهات الخارجية من بيع أسهمها في “الفوسفات” وهي بمئات الآلاف ( قرابة المليون سهم)، لكن الصندوق لم يشترِ إلا القليل القليل.!

ما جعلني أعيد الكتابة في الموضوع اليوم هو الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة وربحيتها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث حقّقت أرباحاً صافية حتى 30-9-2025 بمقدار ( 417 ) مليون دينار، بزيادة حوالي ( 100 ) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 وبنسبة بلغت حوالي ( 30 % ).

أي فرص ضاعت على الضمان في شركة مناجم فوسفات الأردن (ذهب الأردن).. أي فرص ذهبت في الهباء.؟!


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:19

خطاب العرش.. رسالة الإيمان والثبات

09:17

قبل أن يتحدث الملك .. يتهيأ الوطن

09:12

كراكاس تتهم واشنطن بإشعال حرب في منطقة الكاريبي

09:09

القوات المسلحة تجلي الدفعة الـ 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

23:50

حين يقلق الملك… يطمئن الوطن

23:39

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

23:24

إضاءات في خطاب العرش السامي

23:21

الميثاق الوطني: مضامين خطاب جلالة الملك عبّرت عن عمق الانتماء للوطن وثقة جلالته بشعبه الأردني الأصيل

23:17

هنا الأردن حيث يتحزّم الملك بالشعب!!

22:17

قلق القائد وثبات الايمان

22:00

القطامين يكتب : الفوسفات… حين تتحوّل الأرقام إلى قصيدة نجاح

20:44

ريال مدريد يسقط برشلونة وينهي هيمنته على الكلاسيكو

وفيات
وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025