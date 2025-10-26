قسم الجغرافيا في كلية العلوم التربوية والآداب / الأونروا يشارك في ورشة عمل حول فرز النفايات وإعادة التدوير

وطنا اليوم:في سياقٍ من التزامٍ راسخٍ بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، شارك قسم الجغرافيا في كلية العلوم التربوية والآداب التابعة لوكالة الغوث في الأردن في ورشة عمل نوعية بعنوان “فرز النفايات من المنبع وإعادة التدوير”، والتي احتضنها فندق موفنبيك عمان اليوم 26/10/2025 وقد أقيمت هذه الورشة بدعم كريم من وزارتي الشباب والبيئة.

تناولت الورشة طيفاً واسعاً من الموضوعات التي تصب في بحر التنمية المستدامة، وعلى رأسها إعادة تدوير النفايات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة الكهربائية، وصولاً إلى تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

تخللت الورشة كلمة افتتاحية قيمة لسعادة السيد مشعل فواز، الأمين العام لوزارة البيئة، والتي ألقى فيها الضوء على الأهمية البالغة لهذه المبادرات في صون البيئة والحفاظ عليها، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في ربوع الأردن.