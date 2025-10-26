بنك القاهرة عمان
ليس دفاعاً عن وزير الشباب ،،،

19 ثانية ago
ليس دفاعاً عن وزير الشباب ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
استفزني خبر يتحدث عن أسئلة وجهت لمعالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ، وأنا لست بصدد الدفاع عن الوزير ، فهو يملك القدرة للدفاع عن نفسه ، ولكن أود أن أسأل ما هي الخلفيات الرياضيه والشبابية لوزراء الشباب السابقين، لماذا لم يتم توجيه هذه الأسئلة لهم، وما هي إنجازاتهم ، مع العلم أن أحد وزراء الشباب جلس على مقعد الوزارة أربع سنوات ، لم نسمع به سابقاً ولم نسمع له صوت طوال فترة خدمته في الوزارة ، ولم يخرج على الإعلام يوما ليتحدث عن نشاطاته أو انجازاته، حتى أن زياراته الميدانية طوال الأربع سنوات لم تتجاوز عدد أصابع اليد ، ماذا تتوقع من وزير لم تتجاوز مدة توليه المنصب ثلاثة أشهر ، ماذا تتوقع منه أن يحقق إنجازات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة ، على الرغم أنه ومنذ توليه الوزارة ونحن نشاهده في جولات ميدانية بشكل أسبوعي شملت معظم محافظات ومناطق المملكة ، لمعرفة حاجات وهموم وقضايا الشباب ، ومن ثم يبدأ برسم ووضع الخطط والبرامج للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي ، فالوزير منصب سياسي ، يشرف على رسم السياسة العامة لعمل الوزارة ، وخصوصاً وزارة الشباب، والوزير الحالي كان محافظ سابقاً لمدة 12 سنة عمل في عدد من المحافظات ، والمحافظ بطبيعة عمله هو المسؤول الأول عن كل ما هو داخل محافظته، من كافة القطاعات التنموية والأمنية والرياضية والشبابية والمجتمعية والسياسية وغيرها، ورئيس المجلس التنفيذي ، وعلى تماس مباشر مع كافة القطاعات والتيارات المجتمعية بما فيهم الشباب والرياضة ، فهو يملك خبرة ميدانية بهذا الخصوص ، فجميعنا عشنا ومررنا بمرحلة الشباب ونعرف هموم وقضايا الشباب ، فالأصل أن يكون الأمين العام للوزارة تكنوقراطي متخصص بالعمل الشبابي والرياضي وقادم من هذه البيئة ، وعلى الأقل أن يكون لديه الخبرة في هذا المجال ، ويفضل أن يكون أبناء الوزارة ذوي الخبرة والكفاءة ، ليكون لديه إلمام بكامل تفاصيلها وتفاصيل موظفيها، كونه ثابت في الوزارة أطول مدة وهو المعني بوضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها ، أمام الوزير فهو متحرك مدة خدمته في الوزارة محدودة وللحديث بقية.


