بنك القاهرة عمان
الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

28 دقيقة ago
الصحفي نصر المجالي: عبدالرزاق عربيات أدّى قسطه للعُلا سياحياً وناضل بجهده وعقله وصبره

وطنا اليوم – كتب الصحفي نصر المجالي منشوراً عبر حسابه على “فيسبوك” وجّه فيه رسالة تقدير للمدير العام السابق لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، مثنياً على ما قدّمه خلال سنوات عمله في خدمة السياحة الأردنية.

وقال المجالي: «عبدالرزاق عربيات، أديت قسطك للعُلا سياحياً وما قصّرت.. لك ما لك وعليك ما عليك، وأعترف أنني انتقدتك في وقت مضى، ليس على سبيل انتقاد شخصك النبيل، بل حرصاً وغيرة على السياحة في ديرتي».

وأضاف: «شكراً لك، فلقد كافحت بكل ما لديك من خطط وأفكار وأساليب، بجهدك، بعقلك، بلسانك وبأظافرك، وناضلت وصبرت، ولا تُؤخذ الدنيا غِلاباً».

وفي قراءة واقعية لقطاع السياحة الأردني، قال المجالي: «ورغم كل ما تحقق يا سيدي، أقول لك ولمن سيخلفك: السياحة ليست حرفتنا ولا صنعتنا، رغم ما نملك من خيراتها التاريخية وحضاراتها الإنسانية العابرة.. نحن قوم اللغو والكلام الخرطي، وقتل كل خطة أو موقف مشرف وعمل بنّاء حيّ».

وختم منشوره بالوسم #أما_بعد، في إشارة إلى أن حديثه يتجاوز الأشخاص ليعبّر عن نقد بناء للواقع السياحي في الأردن، داعياً إلى ترسيخ ثقافة العمل والتخطيط الجاد للنهوض بالقطاع.


